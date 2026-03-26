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新NISAで解禁された債券ファンドは安全？「元本割れが確定してしまった」と後悔する前に知るべき罠

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ラプトル博士【お金ラボ】が「【神改正？】新NISAつみたて投資枠で"債券ファンド"がついに解禁！投資すべき？ラプトル博士が徹底解説」を公開した。動画では、2026年4月から新NISAのつみたて投資枠で債券ファンドが解禁される制度改正の概要と、債券ファンドの落とし穴、そして新NISAにおける最適な投資戦略について解説した。



金融庁の告示改正により、新NISAのつみたて投資枠で新たに債券ファンドへの投資が可能となった。ラプトル博士は、これに伴い「安全な債券ファンドを買っておこう」と考える投資家に対し、警鐘を鳴らす。



博士は、「私たちが債券と聞いてイメージするのは『生債券』であり、新NISAで買える『債券ファンド』とは全く別物だ」と定義する。国や企業が発行する生債券は満期まで保有すれば元本が戻る仕組みだが、債券ファンドには満期という概念がない。そのため、運用途中で金利が上昇すると、ファンドに組み込まれた既存の債券の価値が下がり、基準価額が下落して元本割れを引き起こすリスクがあるのだ。



博士はこの仕組みを、2022年にアメリカで行われた急激な利上げを例に挙げて説明した。「金利次第で株式並みに大きく下落する」と述べ、債券ファンドは決して元本が保証された安全資産ではなく、値動きのあるリスク資産であることを強調した。また、日本はこれから金利が上がっていく局面にあるため、国内債券ファンドは下落しやすい環境にあると分析している。



結論として、ラプトル博士自身は新NISAのつみたて投資枠で債券ファンドを「買う予定はなし」と断言する。NISAの最大のメリットである非課税効果を最大限に生かすためには、値上がり益が大きく期待できる株式で運用すべきだという。一方で、資産の取り崩しが近い50代や60代の投資家にとっては、株式暴落時のクッションとして債券ファンドを組み入れるのは「理にかなった戦略になる」と述べ、自身のマネープランに合わせた判断が重要であるとまとめた。