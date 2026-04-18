◆パ・リーグ ソフトバンク７―０オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）

オリックス・西川龍馬外野手が「３番・左翼」で先発し、第４打席にチーム唯一となる安打を放った。

０―７の９回１死。カウント１―２からソフトバンク・上沢の７球目を捉え、中前打を運んだ。チームはここまで無安打無得点投球を許しており、あとアウト２つのところで快挙を阻止。「なんとか意地でも一本出せればと思っていた。食らいついて、意地になって」と振り返った。

上沢には日本ハム時代からカード別最多の２４勝目を献上。「毎回やられていちゃいけないので。次はやり返せるように頑張りたい」とリベンジを宣言した。上沢について、その他の選手のコメントは以下の通り。

オリックス・森友「次回、なにかしらの対策はしていきたいと思います」

オリックス・紅林「いろんな球種で狙い球を絞れなかった。一つひとつの精度が高いので。やられたので、やり返せるようにもっと作戦を練っていかなければと思います」

オリックス・太田「フォークが揺れながら逃げていく感じだった。しっかり対策を考えてやります」

オリックス・宗「いつもいいですけどね…。次は打ちたいと思います」