９回１死、中前安打を放った西川龍馬（右から２人目）（カメラ・岩田　大補）

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◆パ・リーグ　ソフトバンク７―０オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）

　オリックス・西川龍馬外野手が「３番・左翼」で先発し、第４打席にチーム唯一となる安打を放った。

　０―７の９回１死。カウント１―２からソフトバンク・上沢の７球目を捉え、中前打を運んだ。チームはここまで無安打無得点投球を許しており、あとアウト２つのところで快挙を阻止。「なんとか意地でも一本出せればと思っていた。食らいついて、意地になって」と振り返った。

　上沢には日本ハム時代からカード別最多の２４勝目を献上。「毎回やられていちゃいけないので。次はやり返せるように頑張りたい」とリベンジを宣言した。上沢について、その他の選手のコメントは以下の通り。

　オリックス・森友「次回、なにかしらの対策はしていきたいと思います」

　オリックス・紅林「いろんな球種で狙い球を絞れなかった。一つひとつの精度が高いので。やられたので、やり返せるようにもっと作戦を練っていかなければと思います」

　オリックス・太田「フォークが揺れながら逃げていく感じだった。しっかり対策を考えてやります」

　オリックス・宗「いつもいいですけどね…。次は打ちたいと思います」