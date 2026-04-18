グラビアをはじめ、レースクイーン、ラウンドガールと多方面で輝く宇佐美なおさんのデジタル写真集（撮影：澤田錠）＆イメージ動画『TWO TONE』（Eye Factory）がリリースされました。



【写真】ワキ全開の宇佐美なおさん。フェロモンが溢れます

同作品は、Gカップ×美脚のグラマラスなボディに加え、クールな表情とやわらかな表情の両方をもつ宇佐美さんの二面性をタイトルに込めました。自信に満ちた強くスタイリッシュな姿や笑顔で親しみやすい素顔、大人っぽい色気ある姿などをたっぷりと収録。さらに、「今作ではむっちりボディを出したい」という思いから、普段より3、4kg増量して撮影に臨んだ意欲作となっています。



「ボディラインがきれいに見えるポージングを意識しました」と今回の撮影を語る宇佐美さん。ラウンドガールやレースクイーンでは立ち姿、グラビアでは体型を生かした見せ方を磨いてきたといい、そうした経験の積み重ねが、今作での多彩な表現につながりました。「クールな私と可愛い私、どちらも見てもらえる作品になったと思います」とアピール。「その中でも、かっこいい一面は特に見てほしいです」と魅力を強調しました。



印象に残った衣装は、金色のミニドレス。「似合いそうと思っていたけれど、実際に着てみてもやっぱりしっくりきました」と振り返り、華やかな一着を着こなせたことにも手応えをのぞかせました。最後に着用した白いショーツについては、「普段はあまり白を着ないので新鮮でしたが、こういうちょっとかわいい柄も自分に似合うんだなと気づきました」とコメント。撮影全体の自己採点は「100点」。仕上がりに対する満足感と、作品への強い自信がうかがえました。



宇佐美さんは自身のX（@usm_no2525）でも撮影時の画像を投稿しています。



【宇佐美なおさんプロフィル】

うさみ・なお Birthday：1998/11/8 出身地：東京都 Size：T167B88W60H90S24 血液型A グラビアモデル、タレント。2020年にはSUPER GT「GAINER sucre」のメンバーとしてレースクイーン活動を行い、その後もグラビア、撮影会、イベント出演で活躍。K-1 GIRLSやRIZINガールなど格闘技イベントのラウンドガールとしても注目を集めた。フィリピン、スペイン、日本のルーツを持つ存在としても注目。Hobby：カメラ/料理/競馬/ポーカー/ゲーム/オカルト/FC東京応援 Skill：バスケットボール