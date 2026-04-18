磐田が大宮に劇的逆転勝利！　仙台は5発快勝、敗れた湘南と「5」差に／J2・J3百年構想第11節

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　明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節の10試合が18日に行われた。

　ベガルタ仙台は岩渕弘人と小林心が2ゴールずつを挙げるなど、栃木シティに5−0で快勝。11戦無敗でEAST-Aの首位をキープした。2位湘南ベルマーレはザスパ群馬に逆転負け。仙台と湘南の勝ち点差は「5」に広がった。

　EAST-Bではジュビロ磐田は終了間際のゴールでRB大宮アルディージャに劇的逆転勝利。藤枝MYFCはヴァンフォーレ甲府との直接対決を制して2位に浮上した。北海道コンサドーレ札幌は松本山雅FCを下して4試合ぶりに勝ち点「3」を掴んだ。

　WEST-Aの首位に立つ徳島ヴォルティスは、ツエーゲン金沢に逆転勝利で4連勝。アルビレックス新潟はFC今治を下して、7試合ぶりに90分での勝利を挙げた。

　WEST-Bの2位鹿児島ユナイテッドFCは、レノファ山口FCの古川大悟に2得点を許して逆転負け。開幕戦以来の90分黒星となった。9位FC琉球と10位ギラヴァンツ北九州の直接対決は、北九州が2−0で勝利してついに最下位から脱出した。

　17日、18日の結果と19日の対戦カードは以下の通り。

▼4月17日（金）
【WEST-A】
FC大阪　0−1　愛媛FC

▼4月18日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台　5−0　栃木シティ
湘南ベルマーレ　1−2　ザスパ群馬

【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌　2−1　松本山雅FC
RB大宮アルディージャ　1−2　ジュビロ磐田
ヴァンフォーレ甲府　0−1　藤枝MYFC

【WEST-A】
アルビレックス新潟　1−0　今治
奈良クラブ　1−1（PK戦：4−2）　カマタマーレ讃岐
徳島ヴォルティス　2−1　ツエーゲン金沢

【WEST-B】
レノファ山口FC　2−1　鹿児島ユナイテッドFC
FC琉球　0−2　ギラヴァンツ北九州

▼4月19日（日）
【EAST-A】
ブラウブリッツ秋田　vs　横浜FC
モンテディオ山形　vs　ヴァンラーレ八戸
栃木SC　vs　SC相模原

【EAST-B】
福島ユナイテッドFC　vs　FC岐阜
いわきFC　vs　AC長野パルセイロ

【WEST-A】
カターレ富山　vs　高知ユナイテッドSC

【WEST-B】
レイラック滋賀FC　vs　大分トリニータ
ガイナーレ鳥取　vs　テゲバジャーロ宮崎
ロアッソ熊本　vs　サガン鳥栖


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