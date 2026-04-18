■全国の19日（日）の天気

日本海の高気圧が東北付近に中心を移すでしょう。中国・四国から北海道は晴れる所が多く、お出かけ日和になりそうです。九州は、湿った空気の影響で、日中は雨の降る所が多いでしょう。なお、西日本から北日本の太平洋側は、南の海上の台風4号の影響で、波やうねりの高い状態が続きそうです。海のレジャーは注意が必要です。

気温は5月並みの所が多いでしょう。日中は九州から東北南部で23℃前後の所が多く、福島や甲府は26℃、熊谷や名古屋、大阪、山口などでは25℃と、夏日の所もありそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 8℃（±0 5月中旬）

仙台 10℃（＋2 5月上旬）

新潟 11℃（-2 5月上旬）

東京都心 13℃（＋1 5月上旬）

名古屋 15℃（＋3 5月中旬）

大阪 16℃（＋2 5月中旬）

広島 16℃（＋1 5月下旬）

高知 16℃（±0 5月下旬）

福岡 17℃（＋1 5月下旬）

鹿児島 18℃（-2 5月下旬）

那覇 22℃（-1 5月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 15℃（-5 4月下旬）

仙台 23℃（＋3 6月中旬）

新潟 18℃（-2 4月下旬）

東京都心 24℃（＋2 5月中旬）

名古屋 25℃（＋1 5月中旬）

大阪 25℃（±0 5月中旬）

広島 23℃（-1 5月上旬）

高知 22℃（-1 4月下旬）

福岡 22℃（-2 4月下旬）

鹿児島 21℃（-3 4月上旬）

那覇 26℃（-1 5月上旬）

■全国の週間予報

20日は、九州で雨の降る所がありますが、そのほかの地域は広く晴れるでしょう。21日は、北日本や日本海側で雨が降り、風も強まって北日本を中心に荒れた天気になりそうです。また、雨とともに、西日本から北日本の広い範囲に黄砂が飛来する可能性があります。

22日は、いったん天気が回復して晴れますが、23日から24日は、再び雨の降る所が多くなるでしょう。気温は22日頃にかけて平年より高く、20日、21日は、東日本付近で25℃以上の夏日となる所がありそうです。北海道では23日以降も15℃以上の日が続き、サクラの開花が進むでしょう。