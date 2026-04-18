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■全国の19日（日）の天気

日本海の高気圧が東北付近に中心を移すでしょう。中国・四国から北海道は晴れる所が多く、お出かけ日和になりそうです。九州は、湿った空気の影響で、日中は雨の降る所が多いでしょう。なお、西日本から北日本の太平洋側は、南の海上の台風4号の影響で、波やうねりの高い状態が続きそうです。海のレジャーは注意が必要です。
気温は5月並みの所が多いでしょう。日中は九州から東北南部で23℃前後の所が多く、福島や甲府は26℃、熊谷や名古屋、大阪、山口などでは25℃と、夏日の所もありそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　 　8℃（±0　5月中旬）
仙台　　　10℃（＋2　5月上旬）
新潟　　　11℃（-2　5月上旬）
東京都心　13℃（＋1　5月上旬）
名古屋　　15℃（＋3　5月中旬）
大阪　　　16℃（＋2　5月中旬）
広島　　　16℃（＋1　5月下旬）
高知　　　16℃（±0　5月下旬）
福岡　　　17℃（＋1　5月下旬）
鹿児島　　18℃（-2　5月下旬）
那覇　　　22℃（-1　5月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　15℃（-5　4月下旬）
仙台　　　23℃（＋3　6月中旬）
新潟　　　18℃（-2　4月下旬）
東京都心　24℃（＋2　5月中旬）
名古屋　　25℃（＋1　5月中旬）
大阪　　　25℃（±0　5月中旬）
広島　　　23℃（-1　5月上旬）
高知　　　22℃（-1　4月下旬）
福岡　　　22℃（-2　4月下旬）
鹿児島　　21℃（-3　4月上旬）
那覇　　　26℃（-1　5月上旬）

■全国の週間予報

20日は、九州で雨の降る所がありますが、そのほかの地域は広く晴れるでしょう。21日は、北日本や日本海側で雨が降り、風も強まって北日本を中心に荒れた天気になりそうです。また、雨とともに、西日本から北日本の広い範囲に黄砂が飛来する可能性があります。

22日は、いったん天気が回復して晴れますが、23日から24日は、再び雨の降る所が多くなるでしょう。気温は22日頃にかけて平年より高く、20日、21日は、東日本付近で25℃以上の夏日となる所がありそうです。北海道では23日以降も15℃以上の日が続き、サクラの開花が進むでしょう。