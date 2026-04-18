ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING （アフタヌーンティー・リビング）」は、不二家のキャラクター「ペコちゃん」と初めてコラボレーションしたアイテムを、4月29日（水）から全国の店舗で発売する。公式オンラインストアでは先行販売も行われる。

「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」×「ペコちゃん」初コラボレーション

今回はレトロな「ペコちゃん」、「ポコちゃん」やドッグと並ぶデザインのアイテム全64種類がラインアップする。

親子でおそろいのデザインが楽しめる「エプロン」（5500円）、「キッズエプロン」（3960円）は、キッズエプロンに名前タグ、ミルキーの包み紙柄の三角巾が付いている。ミルキーをモチーフにしたデザインの「クッション（キャンディ）」（4400円）、ペコちゃんとポコちゃん、ドッグがプリントされた「クッション」（3960円）もお目見えする。

「エプロン」（5500円）、「キッズエプロン（三角巾付き）」（3960円）

「クッション（キャンディ）」（4400円）、「クッション」（3960円）

赤と青でキャラクターがデザインされた「樹脂製タンブラー」（各990円）や、「アイスグラス」（1760円）、「ティースプーン」（990円）も登場する。

「樹脂製タンブラー」（各990円）

「アイスグラス」（1760円）、「ティースプーン」（990円）

レトロなペコちゃんの「折りたたみミラー」（1100円）や、キャラクターの手に引っ掛けられる「マグネットフック」（1320円）、「がま口ミニポーチチャーム」（1980円）、「リール付きパスケース」（2970円）、「スマホショルダー」（各2860円）などの雑貨も販売される。

「折りたたみミラー」（1100円）、「ミニミラー」（770円）、「ミラー付き小物入れ」（1320円）

「マグネットフック」（各1320円）、「マグネット」（1320円）、「がま口ミニポーチチャーム」（1980円）

「がま口財布」（2200円）、「ポーチ」（2640円）、「ティッシュポーチ」（2200円）、「ミニミラー」（770円）、「がま口ミニポーチチャーム」（1980円）

「リール付きパスケース」（2970円）、「キーコインケース」（2970円）、「スマホショルダー」（各2860円）、「コードリール」（2530円）

親子でそろえて着用できる「プリントTシャツ」（4950円）や「プリントキッズTシャツ」（3850円）、「チャーム付きミニタオル」（各1100円）、キッチンアイテムからは「プレート」（1760円）や「ケーキフォーク」（990円）、「マグカップ」（1980円）、「ランチョンマット（ピンク）」（1320円）などが登場する。

「プリントTシャツ」（4950円）、「プリントキッズTシャツ」（3850円）

「チャーム付きミニタオル」（各1100円）、「ミニミニタオル」（各660円）、「ハンカチ」（1650円）、「タオルポーチ」（1540円）

「プレート」（1760円）、「ティースプーン」（990円）、「ケーキフォーク」（990円）、「マグカップ」（1980円）

「ランチョンマット（ピンク）」（1320円）、「ランチョンマット（レッド）」（1100円）、「アクリルコースター」（各990円）

「ステッカーセット」（1100円）や「ステッカー」（各660円）は、キャラクターがパラソルやマグカップに入ったデザイン。「缶入りメモ」（1320円）や「レターセット」（1320円）、「スタンプ」（各935円）も取り揃えられる。

「ステッカーセット」（1100円）

「ステッカー」（各660円）

「缶入りメモ」（1320円）

「レターセット」（1320円）、「スタンプ」（各935円）

そのほか「ステンレスタンブラー」（各3300円）、「ポケッタブルバッグ」（1980円）、ミルキーの包み紙がデザインの「自立保冷バッグ」（2860円）などのアイテムもラインアップする。

「ステンレスタンブラー」（各3300円）

「ポケッタブルバッグ」（1980円）、「リール付きパスケース」（2970円）、「チャーム付きミニタオル」（1100円）

「自立保冷バッグ」（2860円）

発売を記念して「アフタヌーンティー・ホーム＆リビング ららぽーとTOKYO-BAY」では、『ペコちゃん』が1日店長として登場するほか、事前予約制の撮影会も実施される。



Afternoon Tea LIVINGと「ペコちゃん」のコラボレーションアイテムは、公式オンラインストアで4月27日（月）から先行販売、全国店舗で4月29日（水）から販売される。価格は税込み。