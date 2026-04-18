「Afternoon Tea×ペコちゃん」初コラボ！エプロンなどの親子アイテム全64種登場
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING （アフタヌーンティー・リビング）」は、不二家のキャラクター「ペコちゃん」と初めてコラボレーションしたアイテムを、4月29日（水）から全国の店舗で発売する。公式オンラインストアでは先行販売も行われる。
今回はレトロな「ペコちゃん」、「ポコちゃん」やドッグと並ぶデザインのアイテム全64種類がラインアップする。
親子でおそろいのデザインが楽しめる「エプロン」（5500円）、「キッズエプロン」（3960円）は、キッズエプロンに名前タグ、ミルキーの包み紙柄の三角巾が付いている。ミルキーをモチーフにしたデザインの「クッション（キャンディ）」（4400円）、ペコちゃんとポコちゃん、ドッグがプリントされた「クッション」（3960円）もお目見えする。
赤と青でキャラクターがデザインされた「樹脂製タンブラー」（各990円）や、「アイスグラス」（1760円）、「ティースプーン」（990円）も登場する。
レトロなペコちゃんの「折りたたみミラー」（1100円）や、キャラクターの手に引っ掛けられる「マグネットフック」（1320円）、「がま口ミニポーチチャーム」（1980円）、「リール付きパスケース」（2970円）、「スマホショルダー」（各2860円）などの雑貨も販売される。
親子でそろえて着用できる「プリントTシャツ」（4950円）や「プリントキッズTシャツ」（3850円）、「チャーム付きミニタオル」（各1100円）、キッチンアイテムからは「プレート」（1760円）や「ケーキフォーク」（990円）、「マグカップ」（1980円）、「ランチョンマット（ピンク）」（1320円）などが登場する。
「ステッカーセット」（1100円）や「ステッカー」（各660円）は、キャラクターがパラソルやマグカップに入ったデザイン。「缶入りメモ」（1320円）や「レターセット」（1320円）、「スタンプ」（各935円）も取り揃えられる。
そのほか「ステンレスタンブラー」（各3300円）、「ポケッタブルバッグ」（1980円）、ミルキーの包み紙がデザインの「自立保冷バッグ」（2860円）などのアイテムもラインアップする。
発売を記念して「アフタヌーンティー・ホーム＆リビング ららぽーとTOKYO-BAY」では、『ペコちゃん』が1日店長として登場するほか、事前予約制の撮影会も実施される。
Afternoon Tea LIVINGと「ペコちゃん」のコラボレーションアイテムは、公式オンラインストアで4月27日（月）から先行販売、全国店舗で4月29日（水）から販売される。価格は税込み。