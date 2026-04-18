「残酷な結果」浦和がまさかの６連敗。指揮官は敗れた鹿島戦で手応えも「我々のほうが良い内容で最後はプレーできた」

「残酷な結果」浦和がまさかの６連敗。指揮官は敗れた鹿島戦で手応えも「我々のほうが良い内容で最後はプレーできた」