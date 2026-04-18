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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【7分間】ヒップアップ×骨盤リセット×下腹引き締め！辛くないのに変わるモビリティトレーニング」を公開しました。この動画では、骨盤周りを整えることで、ヒップアップや下腹部の引き締めを目指す約7分間のモビリティトレーニングを紹介しています。



プログラムは、仰向けの状態から行う「ヒップリフト」から始まります。両膝を立てて足裏を床につけ、お尻に力を入れながらゆっくりと腰を持ち上げます。のが氏によると、肩から膝までが一直線になるまで上げ、1秒キープするのがポイントです。続いて、両足の裏を合わせた状態で同様に行うことで、お尻の横にある中殿筋を鍛え、丸いヒップラインを作る効果が期待できると解説しています。



その後は、体幹と腹筋を鍛える「デッドバグ」に移ります。仰向けの状態で両手は天井、両足は90度に曲げた姿勢から、対角線上の手足を交互にゆっくりと伸ばします。この時、腰がマットから浮かないように、グッと押し付けることをのが氏は強調しています。



トレーニング中盤では、股関節の柔軟性を高める「90/90トランジションズ」や、背骨のねじりを意識する「スパインストレッチ」を実施。終盤の「クラムシェル」では、横向きに寝てかかとをつけたまま膝を開閉し、お尻の筋肉へ集中的にアプローチします。



このトレーニングは、特別な器具を必要とせず、自宅のマット一枚で実践できます。辛い運動が苦手な方でも続けやすい内容のため、日々の習慣に取り入れて、すっきりとした下半身を目指してみてはいかがでしょうか。