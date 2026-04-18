熱狂と愛に包まれた一夜限りのステージは新情報も続出！“VS AMBIVALENZ 3rd ファンミーティング”レポート！

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4月12日 （日） に“VS AMBIVALENZ 3rd ファンミーティング”が開催され、過去最高の来場者数を記録。支えてくれたファンに見守られながら、スタッフによるトークにキャストを交えた時間は熱気と歓喜の歓声、そして笑い声に包まれた。「VS AMBIVALENZ」を育ててきたスタッフ、キャスト、ファンが一堂に 会した 一夜をレポートする。

INTERVIEW & TEXT BY えびさわなち

ビバレンスタッフトークの第一幕。裏話でファンは歓喜！

「VS AMBIVALENZ」（以下、「ビバレン」）は2021年にスタートしたアイドルオーディションプロジェクト。1st Season では、同じイメージカラーを託された2人が競い、一般投票により選ばれた1人がデビューを勝ち取るという“二者択一”のオーディションで選ばれた7人がXlamVとしてデビューを果たした。そして現在、10名の候補者が日々切磋琢磨する2nd Season が進行中。3度目となる今回のファンミーティングは2nd Seasonが佳境に突入したタイミングでの開催となった。

会場が暗転し、スクリーンにはXlamV、そして後発となったfun4re、illuvistaに加え、2nd Seasonの候補生たちのMVが流れ、オーディションでは課題を伝える神出鬼没のおなじみ管理人・稲元役の安元洋貴がステージに登場し、第一幕 がスタート。コンテンツを作る“ビバレンスタッフ”を呼び込んでのトークショーで幕を開ける。登場したのはコンテンツのプロデューサー・毛利泰斗、キャラクターデザインの風李たゆ、XlamVの振付を担当するコレオグラファーの緑喜一紗、音楽ディレクターの青山正太の4人。まずは毛利から「VS AMBIVALENZ 2nd Season」の成り立ちと特徴について語られ、観客は入場特典の「しゃかしゃかバルーン」 を振って拍手喝采を示す。続けてシリーズ構成の関根アユミのコメントを安元が読み上げ、2nd Seasonの思い出が語られると、毛利から2nd Seasonの最終投票が4月19日（日）に締め切られ、5月3日（日）に公開生配信でデビューメンバーが決まることが改めて伝えられた。続く「ビジュアルトーク」では、風李が本邦初公開の2nd Seasonメンバーのキャラクターデザインのラフを見せながら候補生の姿が決まっていく過程の裏話を皮切りに、2nd Seasonのジャケットについてなど、イラストのポイントや誕生秘話が語られる。特に今回のイベントのキービジュアルの話では観客から大きな歓声が沸いた。すべてのキャラクター、総勢24名が登場する本イベントのキービジュアル。その撮影時に各ペアがどのようにポーズを生み出したのか、その背景が風李の口から語られる。例えばISSEIが恥ずかしがるポーズをさせたいと考えたMIOが考案したポーズとは……など、撮影時の彼らの会話に「きゃあ！」と黄色い声があがった。そんな「ビジュアルトーク」に続いたのは緑喜によるライブの振付秘話「コレオグラフトーク」。ファンミーティング初登場となる緑喜が手掛けたXlamVの振付は、1st LIVEでは平面的だったが2nd LIVEでは自由に動きながら立体的なパフォーマンスを採り入れたそう。そしてトーク後半では「Why Don’t You Dance?」の振付講座が行われ、ライブで一緒に踊るためにと登壇したスタッフ陣と安元も観客と共に練習をし、会場に一体感が生まれた。最後は音楽ディレクターの青山によるXlamVのソロ楽曲解説だ。楽曲をじっくりと聴き込み愛してきたファンにとってはたまらない時間となった。XlamVメンバーの「名刺代わり」として作ったというソロ楽曲。SUBARUの「一番星」から、ISSEI「Bruise」、JINTARO「HEEEROOO!!!」、NAGOMU「HAPPY HAPPY DAY!」 、39YEAH↗「3秒Destiny」、AUGURI「デュアルショコラ☆」、LION「Unbreakable」……楽曲誕生時のことやレコーディングでの話など、制作現場の息遣いまでをも感じさせるトークが繰り広げられる。更にはfun4re、illuvistaの音楽性と制作への意識についても知ることができ、観客からは拍手喝采が沸いた。そして安元の「ビバレンはシステム的に全ての皆様の望みが叶うことは難しいが、期待され続けるものを作り続けて欲しい」といったトークの最後 にはXlamVの最新曲「Lovelight」のMVが世界初公開。サプライズとして公開されたVS AMBIVALENZ初の3D MVで躍動するXlamVの7人の姿に大歓声が響き、彼らがどれだけ愛されているのかを改めて感じさせる瞬間だった。そして、表情豊かな姿とキレのあるダンスパフォーマンスでファンを歓喜させていた様は実に印象的だった。

第二幕はキャスト登壇でキャラクターの魅力を深める！

XlamVの新曲への興奮と熱気が冷めやらぬステージにキャストが登場。1st Seasonから土田玲央（SUBARU/TAIYO役）、河西健吾（ISSEI/MIO役）、小林千晃（JINTARO/CION役）、浅沼晋太郎（NAGOMU/CUC役）、村瀬歩 （AUGURI/FUTABA役）、畠中祐 （LION/KAZU役）、2nd Seasonから山下大輝（SHIMBA/MIKERA役）、小林親弘（AKASHI/MEGURU役）、石橋陽彩（KYOUYA/MONET役）という面々だ。オープニングでは、キャストらが興奮気味に会場の熱気について語り、続く新曲「Lovelight」の制作秘話ではファンはキャストの言葉に聞き入り、2nd Seasonのキャストたちは、「自分たちにもいつかXlamVのようなMVが作られる日が来るのか」と声を弾ませていた。そしてゲームコーナーへ。2nd Seasonで物語に見え隠れする“スパイ”にちなんで「スパイゲーム」が開催された。「イラスト」、そして「ジェスチャー」をテーマにしたゲームで、キャストそれぞれに配られたお題の中にスパイだけは 違うお題が入っているというもの。 お題をイラストで表現するキャストたちだったが、イラストの出来や独特の絵心に、会場は大爆笑に包まれた。続く「ジェスチャー」でも、2人のスパイの独特の動きによって誰がスパイか即答で導き出されていた。

続いてキャストそれぞれへの質問コーナーへ。「SUBARUのソロ曲は「一番星」と王道キラキラアイドルソングでしたが、TAIYOがソロ曲を歌うならどんな歌だと思いますか？」など、キャラクターのことや歌の表現についての質問に、キャストはそれぞれが真摯に回答していった。残念ながらイベントに参加できなかった古川慎 （39YEAH↗/REY役）、武内駿輔（RIAM/LUVNOSUKE役）、木村良平（CATE/HIROMI役）もここで映像出演して事前に届いた質問に答えており、彼らの表現やコンテンツへの向き合いに触れ、ファンにとっても想いの深まる時間となった。

トークにゲームに、と楽しんだ後にはファンミーティングだけの朗読劇だ。野球のユニフォームを模したイベントシャツを着用したキャスト陣がステージに並ぶと、始まったのは朗読劇「ビバレン、野球しようぜ！」。生配信ライブに出演するための準備をしていたXlamV、fun4re、illuvista、そして2nd Seasonの候補生たち。するとそこに突然駆け込んできたJINTAROの「野球しようぜ！」の叫びから、彼らは大混乱へと陥っていく。「 ライブ前に息抜きが必要かもしれない」と稲元から提案されたJINTAROの発言だったが、ライブ前にダンスのおさらいをしようとしていたメンバーや、生配信用の小道具を作ろうとしていたメンバー、衣装の準備をしていたメンバーなど、各々がグループ内で「野球」について語り出す。そこで導き出した答えは……？個性豊かな面々はどうやって野球をするのだろうか？予想外だらけで展開するストーリーと熱の入ったキャストの朗読で、会場は抱腹絶倒。笑い声と歓声に包まれ、「ビバレン」のキャラクターたちの魅力がより増していった。

そして、楽しい時間の最後には新情報解禁が待っていた。新曲「Lovelight」のMVが4月18日 の20:00からYouTubeにてプレミアム公開されること、2nd Seasonの勝者発表の公開生配信が5月3日に行われること、fun4re「ミルクティー予報」、illuvista「LOVE FIESTA」というそれぞれの新曲MVが5月に公開されることや1st ALBUM『With Us』が2026年7月22日（水）発売決定など新情報への歓声は凄まじい大きさで、安元のMCが掻き消される場面も。最も会場を喜ばせたのは、2027年1月16日（土）・17日（日） に立川ステージガーデンで開催される“XlamV 3rd LIVE”の告知だった。この一大ニュースに会場からはこの日一番の歓声があがり、熱気がフロアを席捲すると、ステージのキャストも笑顔となっていた。XamVのみならずfun4reやilluvista、2nd Seasonからデビューするユニットの活躍への期待感も高まり、ここから見逃せない展開が目白押しの「VS AMBIVALENZ」への熱が更に増した時間となった。

なお、本公演は4月19日（日） 23:59まで見逃し配信を公開中。熱狂と愛に包まれた一夜限りのステージをぜひ何度でも味わってほしい。

●見逃し配信情報

“VS AMBIVALENZ 3rd ファンミーティング”

見逃し配信視聴期限：公演終了後〜2026年4月19日（土）23:59

販売期間：2026年4月19日（日）23:59まで

販売URL：https://stagecrowd.live/st_vsa_3rd_fanmeeting/

イベント特設サイト：https://vsambivalenz.com/fanmeeting3

オフィシャルストアにて“VS AMBIVALENZ 3rd ファンミーティング”事後通販実施中

購入はこちら

https://store.vsambivalenz.com/s/e07/?ima=2435#/0

●リリース情報

XlamV 1stアルバム

『With Us』

2026年7月22日（水）発売

【オフィシャルストア限定バンドル版／初回生産限定盤＋メンバーソロCD(紙ジャケ)全7種セット】

価格：\9,790（税込）

品番：SSCX-92331

＜封入特典＞

・ジャケットアクリルコースター

・ソロ楽曲ミニステッカー(全7種セット)

・すごろく

【初回生産限定盤／CD】

価格：￥5,500（税込）

品番：RSR-0009

＜封入特典＞

・「XlamV 3rd LIVE」チケット優先販売申込券

・ビジュアルカードコレクション （ランダム3枚封入※レア2枚以上確定）

・アナザージャケット（7種セット）

【通常盤／CD】

価格：￥3,300（税込）

品番：RSR-0010

詳細はこちら

https://vsambivalenz.com/news/004630

●イベント情報

“XlamV 3rd LIVE”

日程：2027年1月16日（土）・17日（日）

会場：立川ステージガーデン

※XlamV 1st ALBUM『With Us』オフィシャルストア限定バンドル版、初回生産限定盤にチケット優先販売申込券封入

●配信情報

「VS AMBIVALENZ 2nd Season 最終結果発表 公開生配信」

日程：2026年5月3日（日）開場 16:30 / 開演17:30

会場：EBiS303

「VS AMBIVALENZ LISTENING PARTY Vol.3」

日程・会場：

［東京］6月24日（日）＠Veats Shibuya

［大阪］7月11日（土）＠HEP HALL

※チケット先行抽選受付中

https://stagecrowd.live/vsambivalenz_listeningparty_vol3

●MV公開情報

・XlamV「Lovelight」

4月18日（土）20:00 YouTubeにてプレミア公開

・fun4re「ミルクティー予報」

5月16日（土）公開

・illuvista「LOVE FIESTA」

5月30日（土）公開

●タイアップ情報

VS AMBIVALENZ×ナムコキャンペーン

日程：2026年6月19日（金）〜 なくなり次第終了

内容：撮りおろしビジュアルを使用したコラボグッズの展開

メンバーが「まめこっと」になってゲームセンター に登場！

XlamV×カラオケまねきねこコラボキャンペーン

日程：2026年6月より開催

内容：カラオケまねきねことのコラボキャンペーンの開催決定！

©VS AMBIVALENZ

●関連リンク

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https://store.vsambivalenz.com/

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