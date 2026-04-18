「リボンの騎士のアニメ化？」謎のアニメ公式X開設で話題 ユーザー名（ID）に注目
謎のアニメ公式Xが4月17日に開設された。アカウント名は「アニメ『？？？』公式」、下に表示されているユーザー名（ID）は「@the_ribbon_hero」で、ネット上では「リボンの騎士のアニメ化？」などと話題になっている。
【画像】『リボンの騎士』新作アニメ？アイコンも怪しい謎の公式Xの投稿画像
公式Xに投稿されたビジュアルでは、紫の目をした黒髪少女のようなキャラクターが顔半分だけ描かれており、「2026.4.23.21：00」という文言を投稿。23日午後9時に新情報を発表すると見られる。
現在のアカウント名は「アニメ『？？？』公式」だが、ユーザー名は「@the_ribbon_hero」。『リボンヒーロー』という作品のアニメ化に見えるが、ネット上では「リボンヒーロー？リボンの騎士のリメイクならうれしい？でもアイコンがいちごちゃんリボンにみえてしゃーないw」「リボンの騎士なら手塚治虫ファンは大歓喜します」「リボンヒーロー…？リボンの騎士なんかな」などと、手塚治虫さんの名作『リボンの騎士』の新作アニメ化を予想する声が相次いでいる。
『リボンの騎士』は、男の子と女の子ふたつの心を持ったサファイヤ姫が、リボンの騎士として活躍するファンタジー。原作漫画は1953年に『少女クラブ』で掲載されたのち、『なかよし』『少女フレンド』でも掲載。その後、1967年にアニメ化された。
新作アニメ化の可能性を考えると、来年2027年はアニメ化60周年で、公式Xにて23日午後9時に「『リボンの騎士』2027年に新作アニメ化決定」という発表をする可能性は十分ある。
なお、『リボンの騎士』のリメイク作品『サファイア リボンの騎士』が、2008年に『なかよし』で掲載されており、こちらのアニメ化の可能性もある。
【画像】『リボンの騎士』新作アニメ？アイコンも怪しい謎の公式Xの投稿画像
公式Xに投稿されたビジュアルでは、紫の目をした黒髪少女のようなキャラクターが顔半分だけ描かれており、「2026.4.23.21：00」という文言を投稿。23日午後9時に新情報を発表すると見られる。
『リボンの騎士』は、男の子と女の子ふたつの心を持ったサファイヤ姫が、リボンの騎士として活躍するファンタジー。原作漫画は1953年に『少女クラブ』で掲載されたのち、『なかよし』『少女フレンド』でも掲載。その後、1967年にアニメ化された。
新作アニメ化の可能性を考えると、来年2027年はアニメ化60周年で、公式Xにて23日午後9時に「『リボンの騎士』2027年に新作アニメ化決定」という発表をする可能性は十分ある。
なお、『リボンの騎士』のリメイク作品『サファイア リボンの騎士』が、2008年に『なかよし』で掲載されており、こちらのアニメ化の可能性もある。
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