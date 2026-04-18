この可愛さはズルすぎ♡箱を開けて思わず驚き…！他所だと数千円しそうな100均の電気小物

またしてもダイソーで、気になる電気小物を発見。パッケージを開けると、ゆる可愛いデザインのライトが登場しました！ついクセになるぷにぷにとした感触もたまらない♡見た目だけでなく機能性も抜群で、明るさの調整もできちゃうんです。大手の雑貨店だと数千円はしそうなクオリティですが、値段を見てさらに驚きました…！

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商品情報

商品名：センサーライト（パンダ）

価格：￥550（税込）

使用電池：単4形乾電池×3本（別売）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480837048

可愛いデザインに癒される♡ダイソーの『センサーライト（パンダ）』

デザイン性と実用性の高さを兼ね備えた、お手頃なミニ家電が揃うダイソー。特にライトの種類が豊富で、お部屋のインテリアとしてもぴったりなアイテムが充実しています。

そんなダイソーで、またしても気になる商品を購入してきました！早速開封してみます。

パッケージから取り出すと、お座りしたゆる可愛いパンダちゃんのライト『センサーライト（パンダ）』が登場♡インテリア感覚で使用できる、シリコーン樹脂製のセンサーライトです。

なんと、550円（税込）とお財布に優しい価格で手に入るという高コスパ！大手の雑貨店だと数千円しそうなイメージがあるので驚きました。

ちなみに筆者が訪れた店舗では、電気小物売り場に陳列されていましたよ。

本体はぷにぷにとした、とても柔らかい触り心地。

プラスチック製のライトにはない感触で、クセになります！

単4形乾電池を3本使用します。電池は別売となっているので、ダイソーで一緒に購入しておくと楽です。

コードレスタイプなので、寝室の枕元や玄関など、場所を選ばず設置が可能。持ち運びも簡単です。

電源を入れた状態で、本体を叩いて振動を与えることで点灯します。

パンダの体の白い部分が光を柔らかく拡散してくれて、ふんわりとした温かみのある灯りが周囲に広がります。

反応が少し鈍いと感じる時がありますが、頭の上部をポンとつつくようにすると反応が安定しやすくなります。

ライトの明るさは3段階で調整できて便利！

暗い部屋に置いておくと、パンダが優しく光って安心感を与えてくれます。また、ライトをつけていない時でも置物として映えるので、出しっぱなしにしておける点も魅力です。

さらに、明るさを「弱・中・強」の3段階に調整できるのも嬉しいポイント！叩くたびに明るさを調整することができます。

ただし、強の状態でも読書や書き物をするための実用的な明るさではありません。あくまでリラックスした雰囲気作りに適したライトです。

デザイン性と機能性の高さに反して、シリコン素材なので汚れがつきやすい点は気になります。また、水濡れ厳禁となっているので扱いには少し気をつけたほうが良さそうです。

今回は、ダイソーの『センサーライト（パンダ）』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。