好きな「愛犬家の女性芸能人」ランキング！ 「大久保佳代子」を抑えた2人は？
All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな愛犬家の女性芸能人」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
3位は、大久保佳代子さんです。
1969年生まれの大久保さんは、お笑いコンビ・オアシズでの活動に加え、個人では多数のテレビ番組に出演。バラエティー番組の企画で訪れたペットショップで、チワワとダックスフンドのミックス犬「パコ美」と一目ぼれの運命の出会いを果たし、そのまま迎え入れました。愛犬との生活は、SNSやテレビ番組を通じても広く知られています。
アンケートでは、「パコミちゃんの話をよくしているなと思います！」（20代女性／東京都）、「愛犬のエピソードをよく話しているので」（30代女性／静岡県）、「愛犬とのエピソードや一緒に撮った写真をSNSに載せているイメージが強いから」（40代女性／京都府）、「大久保さんとパコ美ちゃんの関係性がとても好き」（50代男性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
1位には同率で2人がランクイン。 1人目は石田ゆり子さんです。
1969年生まれの石田さんは、俳優や声優として活躍。大の動物好きとして知られ、NHK BSでは『石田ゆり子 世界の犬と猫を抱きしめる』に出演。プライベートでは自身のSNSを通じてゴールデンレトリバーの雪ちゃん達と暮らす姿も発信しています。
回答者からは、「Instagramでの愛犬との写真をよく見るので」（20代女性／愛知県）、「石田ゆり子さんはSNSなどで愛犬との日常を発信しており、自然体で優しく接している様子がとても印象的です。犬を大切な家族として扱っていることが伝わってきて、見ていて温かい気持ちになります。無理に飾らず、穏やかに愛情を注いでいる姿に共感できるため選びました」（40代女性／福岡県）、「SNSでの発信から犬への深い愛情と丁寧な暮らしぶりが伝わります」（60代男性／神奈川県）といった声が寄せられました。
もう1人の1位は、森泉さんでした。
現在43歳の森さんは、モデル・タレントとして活躍。芸能界屈指の愛犬家でもあり、自宅では複数の愛犬と暮らしています。バラエティー番組の企画では、自らDIYを行って動物たちのための住まいを作るなど、その行動力と深い愛情にも注目が集まりました。
アンケートでは、「動物のためにDIYなどしている印象がある」（20代女性／兵庫県）、「森泉さんを選んだ理由は、愛犬家というよりも動物全般に対して愛情を持って接している印象があるからです。特定のペットだけでなく、さまざまな動物に対して関心を持ち、行動している点に魅力を感じました」（40代女性／熊本県）、「愛犬のためにDIYなどをされていて、好きだなと思います」（50代女性／広島県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
3位：大久保佳代子／53票
3位は、大久保佳代子さんです。
1969年生まれの大久保さんは、お笑いコンビ・オアシズでの活動に加え、個人では多数のテレビ番組に出演。バラエティー番組の企画で訪れたペットショップで、チワワとダックスフンドのミックス犬「パコ美」と一目ぼれの運命の出会いを果たし、そのまま迎え入れました。愛犬との生活は、SNSやテレビ番組を通じても広く知られています。
同率1位：石田ゆり子／65票
1位には同率で2人がランクイン。 1人目は石田ゆり子さんです。
1969年生まれの石田さんは、俳優や声優として活躍。大の動物好きとして知られ、NHK BSでは『石田ゆり子 世界の犬と猫を抱きしめる』に出演。プライベートでは自身のSNSを通じてゴールデンレトリバーの雪ちゃん達と暮らす姿も発信しています。
回答者からは、「Instagramでの愛犬との写真をよく見るので」（20代女性／愛知県）、「石田ゆり子さんはSNSなどで愛犬との日常を発信しており、自然体で優しく接している様子がとても印象的です。犬を大切な家族として扱っていることが伝わってきて、見ていて温かい気持ちになります。無理に飾らず、穏やかに愛情を注いでいる姿に共感できるため選びました」（40代女性／福岡県）、「SNSでの発信から犬への深い愛情と丁寧な暮らしぶりが伝わります」（60代男性／神奈川県）といった声が寄せられました。
同率1位：森泉／65票
もう1人の1位は、森泉さんでした。
現在43歳の森さんは、モデル・タレントとして活躍。芸能界屈指の愛犬家でもあり、自宅では複数の愛犬と暮らしています。バラエティー番組の企画では、自らDIYを行って動物たちのための住まいを作るなど、その行動力と深い愛情にも注目が集まりました。
アンケートでは、「動物のためにDIYなどしている印象がある」（20代女性／兵庫県）、「森泉さんを選んだ理由は、愛犬家というよりも動物全般に対して愛情を持って接している印象があるからです。特定のペットだけでなく、さまざまな動物に対して関心を持ち、行動している点に魅力を感じました」（40代女性／熊本県）、「愛犬のためにDIYなどをされていて、好きだなと思います」（50代女性／広島県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)