企業や組織の幹部やお客様の送迎を専属でサポートする「役員運転手」。高い運転技術に加え、守秘義務や細やかな対応力が求められるプロフェッショナルです。もし芸能人がこの「役員運転手」を務めるとしたら、誰が適任だと思いますか？



【写真】運転手に向いてそうな芸能人、1位は？

株式会社NEXER（東京都豊島区）と役員運転手派遣・社長秘書派遣の株式会社トランスアクト（東京都港区）が、共同で調査をした結果、「役員運転手に向いていそうな有名人」に「木村拓哉」さんが1位に選ばれました。



全国の男女1000人を対象に行われた調査で、2026年3月にインターネットで実施されました。



▽役員運転手に向いていそうな芸能人ランキング



【1位：木村拓哉（48票）】

▽運転が上手いイメージと口が堅そう。（20代・男性）

▽誠実そうで、車を運転しているドラマのシーンが思い浮かぶため。（30代・女性）

▽タクシー役を演じていてさまになっていたので。（40代・男性）

▽教場のような静かな判断力がありそう。（50代・女性）



【2位：タモリ（46票）】

▽おちついて、安全運転しそう。（30代・女性）

▽物知りでいろいろな道を知っていそうだからです。（40代・女性）

▽役員が気に入りそうなうんちく話をたくさん持っていそう。（40代・男性）

▽話がおもしろそうだし、聞き上手そう。（50代・男性）



【3位：所ジョージ（41票）】

▽車、バイク好きで有名で、律儀でしっかりしていそうだから。（30代・男性）▽気分を上げてくれそう。（40代・女性）

▽運転うまいし楽しそう。（50代・男性）

▽車に詳しく、会話が弾みそう。（60代・男性）



【4位：鈴木亮平（40票）】

▽何かあっても頼れるから。（20代・女性）

▽真面目で人柄が良くて、口も堅そうだから。（30代・女性）

▽スマートに仕事をこなしてくれそうだから。（40代・女性）

▽頭がいいから、いらないことは話さないと思う。（40代・女性）



【5位：阿部寛（38票）】

▽真面目そう。（20代・男性）

▽とても賢く、口数も多い方ではなさそうで余計なことも言わなさそう。（30代・女性）

▽きっちりしているイメージがあるからです。（40代・男性）

▽よけいなことを話さなそうだから。（40代・女性）



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【出典】

▽株式会社トランスアクト