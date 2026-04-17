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荻窪のスパイスカレー・ビリヤニ店のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「初心者歓迎！牛すじと大根が主役のカレーが最高だった『牛すじと大根のカレー』の簡単レシピ」と題した動画を公開しました。東京・荻窪のスパイスカレー店が、牛すじと大根という和の食材を使った本格的なスパイスカレーの作り方を紹介しています。



まず、カレーの主役となる牛すじの下処理から始めます。鍋で一度茹でこぼしてアクを取り除き、流水で洗った後、長ネギの青い部分とスライスした生姜と一緒に再度鍋へ。たっぷりの水で2時間ほどじっくり煮込むことで、牛すじはとろとろの食感に仕上がります。このとき、茹で汁はカレーのベースとなるため、400mlほど取っておきましょう。



次に、カレーの香りの要となるスパイスを油で熱する「テンパリング」の工程です。フライパンに米油をひき、シナモンやスターアニス、ベイリーフといったホールスパイスを弱火で熱します。さらに赤唐辛子やカルダモンなどを加え、香りを油に移していきます。動画では、カルダモンについて「殻を割ってから入れます」と、香りを最大限に引き出すコツを解説しています。



スパイスの香りが立ったら、みじん切りにしたにんにくと生姜、トマト缶を加えて10分ほど煮詰めます。水分が飛び、ペースト状になったところにカレー粉を投入。ここでのポイントは、粉っぽさがなくなるまでしっかりと炒めること。動画では「炒めが甘いと、粉っぽく仕上がります」と注意を促しており、丁寧に炒めることでカレーソースの土台が完成します。



最後に、下準備した牛すじと大根、玉ねぎ、そして牛すじの茹で汁を加えて混ぜ合わせ、調味料で味を調えます。蓋をして弱火で60分、その後蓋を外してさらに30分煮込むことで、具材に味がしっかりと染み込み、とろみのついたカレーが出来上がります。



手間ひまをかけた分だけ、お店のような本格的な味わいが楽しめる一皿。週末などにじっくりと挑戦してみてはいかがでしょうか。