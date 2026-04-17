©キネマシトラス／「さよならララ」製作委員会

7月から放送されるオリジナルTVアニメ『さよならララ』のオープニングテーマを、いきものがかりが担当することが決定した。

楽曲のタイトルは「さよならララ」。詞曲を水野良樹が、編曲を亀田誠治が手掛け、爽やかなミディアムナンバーに仕上がった。

オリジナルTVアニメ『さよならララ』は映像制作会社・キネマシトラスの設立15周年作品として、2026年7月より放送がスタートするもの。童話『人魚姫』を題材とした、200年後に琵琶湖に蘇った人魚姫ララの物語だ。監督を務める小出卓史は滋賀県出身であり、本作品が初監督作品となる。

楽曲に対し、いきものがかりは次のようにコメントしている。

◆ ◆ ◆

自分の物語を、自分で選び、生きることは本当に難しいことです。出会いに飛び込み、おのれの言葉をみつけ、運命と向き合い、そして別れさえも選んでいく。勇気と覚悟と、自分の人生を求める欲望と。そして、やがてすべては静かな凪へと戻っていく。何もなかったかのように。「さよならララ」という作品との出会いのなかで、今、自分たちに書けるものを書きました。ぜひ作品とともに、お聴きください。

いきものがかり

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楽曲のリリースに関しては追って発表予定とのことだ。

いきものがかりは明日4月18日(土)より、47都道府県ツアー＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!＞をスタートさせる。

■TVアニメ『さよならララ』

2026年7月 放送スタート ■イントロダクション

昔々あるところに、ララという人魚のプリンセスがおりました。

海の王である父と、姉たちに愛されて、すくすくと育ちました。

ある日、ララは地上に生きる人間の王子に恋をしてしまいます。

それは人魚たちの世界では許されぬ、禁じられた恋でした。

それでもララは地上へ旅立ちます。

魔女グレイスにもらった薬を飲み、人間の姿になったのです。

しかしそれは、”本当の愛”を見つけなければ、

泡となって消えてしまう禁忌の薬でした。

人魚のプリンセスでありながら、人間との愛を望んだララ。

けれど---その願いは叶わず、泡となって海へ消えてしまうのでした。

それから200年。

長い時を経て、人魚姫ララは琵琶湖に蘇る。

今度こそ“本当の愛”を見つけるために--- ■作品概要

『さよならララ』は、『メイドインアビス』、『わたしの幸せな結婚』、『盾の勇者の成り上がり』、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手掛けるスタジオ「キネマシトラス」の設立15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメ―ション。童話『人魚姫』を題材としており、200年後に琵琶湖に蘇った人魚姫ララの物語が展開される。監督を務める小出卓史は滋賀県出身であり、本作品が初監督作品となる。 ■スタッフ

原作：キネマシトラス

監督：小出卓史

シリーズ構成：川原杏奈

キャラクターデザイン：谷紫織

美術監督：藤野真里（studio Pablo）

色彩設計：相澤里佳

撮影監督：出水田和人（T2studio）

編集：黒澤雅之

グラフィックデザイン：濱 祐斗・山口真生

深海イメージ：MON

ウォーターアーティスト：吉邉尚希

音響監督：山田陽

音楽：yuma yamaguchi

音楽制作：KADOKAWA シニアプロデューサー：小笠原宗紀

チームプロデューサー：石川祥気

クリエイティブプロデューサー：森山菜月

アニメーション制作：キネマシトラス 製作：「さよならララ」製作委員会 ■キャスト

ララ：菱川花菜

大津茉里：川石奈奈

グレイス：深見梨加

ルカ：村瀬歩

大津祥弥役：大野智敬

大津誠役：真殿光昭

大津江万役：住友七絵

ローワン役：てらそままさき ©キネマシトラス／「さよならララ」製作委員会 公式サイト：https://goodbyelara.com

公式 X：@Goodbye_Lara（https://x.com/Goodbye_Lara）

◾️＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞ 2026年

04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館 ※SOLD OUT

04月26日（日） ［千 葉］ 市川市文化会館 大ホール ※SOLD OUT

04月29日（水・祝） ［群 馬］ 高崎芸術劇場 大劇場 ※SOLD OUT

05月23日（土） ［岡 山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場 ※SOLD OUT

05月24日（日） ［鳥 取］ 米子コンベンションセンター※SOLD OUT

07月18日（土） ［福 岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール ※SOLD OUT

07月19日（日） ［熊 本］ 熊本城ホール メインホール ※SOLD OUT

08月01日（土） ［長 崎］ ベネックス長崎ブリックホール ※SOLD OUT

08月02日（日） ［大 分］ iichikoグランシアタ※SOLD OUT

08月09日（日） ［山 形］ やまぎん県民ホール※SOLD OUT

08月22日（土） ［山 口］ 周南市文化会館

08月29日（土） ［滋 賀］ 大津市民会館 大ホール※SOLD OUT

10月03日（土） ［島 根］ 島根県芸術文化センターグラントワ※SOLD OUT

10月04日（日） ［広 島］ 広島文化学園HBGホール※SOLD OUT

10月10日（土） ［香 川］ レクザムホール・大ホール※SOLD OUT

10月11日（日） ［愛 媛］ 松山市民会館・大ホール※SOLD OUT

10月17日（土） ［青 森］ リンクステーションホール青森※SOLD OUT

11月03日（火・祝） ［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru※SOLD OUT 2027年

02月07日（日） ［宮 城］ 仙台サンプラザホール

02月27日（土） ［福 井］ フェニックス・プラザ エルピス 大ホール

02月28日（日） ［富 山］ 高周波文化ホール 大ホール

03月06日（土） ［奈 良］ なら100年会館 大ホール

03月07日（日） ［京 都］ ロームシアター京都 メインホール

03月20日（土） ［愛 知］ 愛知県芸術劇場 大ホール

03月21日（日） ［愛 知］ 愛知県芸術劇場 大ホール

03月27日（土） ［沖 縄］ 沖縄コンベンションセンター 劇場棟

04月03日（土） ［石 川］ 本多の森 北電ホール

04月04日（日） ［長 野］ 長野市芸術館 メインホール

04月10日（土） ［東 京］ SGC HALL ARIAKE

04月24日（土） ［栃 木］ 栃木県総合文化センター メインホール

04月25日（日） ［埼 玉］ 大宮ソニックシティ 大ホール ▼チケット受付中

https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/