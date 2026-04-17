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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「※損したくない人必見※ 自動車税・固定資産税を実質10%還元にする『多段チャージコンボ』」と題した動画を公開した。動画では、春から夏にかけて届く自動車税や固定資産税などの支払いにおいて、実質的な還元率を最大化する「多段チャージコンボ」の仕組みを解説している。



ネコ山はまず、税金の支払いにおいて「クレジットカード払いは損をする」と断言する。決済手数料が取られるうえに、税金支払い時のポイント還元率が通常のショッピングよりも低く設定されているカードが多いためだ。お得に支払うためには、バーコード付きの納付書を利用し、スマホ決済や電子マネーで支払うことが必須となる。納付額が30万円を超える場合はバーコード決済ができないため、事前に自治体へ連絡し、30万円以下に分けた分割納付書を発行してもらうという裏技にも言及した。



動画のメインとなるのが、支払い額や決済手段ごとの「税金支払い決定戦ランキング」の発表である。ネコ山が50万円以下の支払いで最も推奨するのが「楽天ペイ」だ。クレジットカードの新規入会キャンペーンやリボ払いの特典を利用して、ANA PayやJAL Pay、楽天Edyなどを経由して楽天キャッシュにチャージする。この「多段チャージコンボ」を駆使することで、還元率を実質10%近くまで引き上げられると解説。「キャンペーンを利用して一気に還元をもらうのがいい」と語り、計画的な準備の重要性を強調している。



また、月々のチャージ上限額を考慮し、au PAYなどを用いて数ヶ月前から計画的にチャージを積み立てる手法も紹介。一方で、かつて定番だったWAONの税金支払いが終了したことや、nanacoの手間についても触れ、最新のポイ活事情に基づいたリアルな情報を伝えた。



終盤では視聴者からの質問に答え、新しいクレジットカードを作る際は、チャージキャンペーンに参加しやすい「JCBブランド」を選ぶのが有利だとアドバイスしている。誰もが避けて通れない税金の支払いも、事前の情報収集と最新の決済ルートを組み合わせることで、大きな恩恵を受けられることが分かる有益な解説となっている。