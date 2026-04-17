Snow Man目黒蓮「SHOGUN 将軍」シーズン2の武士姿初公開「別人のよう」「凛々しすぎる」舞台裏映像に注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/17】Disney+（ディズニープラス）の公式Instagramが、17日に更新された。FXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の舞台裏映像が初公開され、同作に出演するSnow Man・目黒蓮の武士姿に注目が集まっている。
【写真】「SHOGUN」撮影中のスノ目黒蓮、長髪で刀扱う姿
Disney+（ディズニープラス）は、同日「SHOGUN」シーズン2の舞台裏映像を投稿。主演と製作を兼任する真田広之が作業着姿で登場し、「SHOGUN将軍シーズン2は…」と告げると、豪華なセットの中で、装束を身に纏う出演者の様子や撮影中の現場の様子が映し出された。
その中には、シーズン2より登場する「和忠（かずただ）」を演じる目黒が髪を結び、刀を扱う姿も。映像の最後には吉井虎永の姿となった真田が「現在制作中」と告げ、締めくくられる。
この投稿には、「目黒蓮くんの武士姿かっこよすぎる！」「凛々しすぎる」「別人のよう」「元気そうな姿が見れて良かった」など、驚きと期待のコメントが寄せられている。
目黒は、同作に出演するにあたり、撮影期間中はドラマ撮影に専念するため、グループ活動の休止が発表されていた。目黒が演じる「和忠」は、オーディションによって勝ち取ったことでも注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「SHOGUN」撮影中のスノ目黒蓮、長髪で刀扱う姿
◆目黒蓮「SHOGUN 将軍」のメイキングにて武士姿初公開
Disney+（ディズニープラス）は、同日「SHOGUN」シーズン2の舞台裏映像を投稿。主演と製作を兼任する真田広之が作業着姿で登場し、「SHOGUN将軍シーズン2は…」と告げると、豪華なセットの中で、装束を身に纏う出演者の様子や撮影中の現場の様子が映し出された。
◆目黒蓮の武士姿に驚きと期待の声
この投稿には、「目黒蓮くんの武士姿かっこよすぎる！」「凛々しすぎる」「別人のよう」「元気そうな姿が見れて良かった」など、驚きと期待のコメントが寄せられている。
目黒は、同作に出演するにあたり、撮影期間中はドラマ撮影に専念するため、グループ活動の休止が発表されていた。目黒が演じる「和忠」は、オーディションによって勝ち取ったことでも注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】