jig.jpは、ARグラス「SABERA スマート眼鏡」の先行販売を、クラウドファンディングサイト「Makuake」で4月20日に開始する。

通常価格は9万2400円。基本セットには、本体のほか、ケースや眼鏡拭きなどが付属し、オプションとしてクリップオン式サングラスとそのケースが用意される。Makuakeでの販売は6月29日ごろに終了し、7月以降に発送が始まる。

Makuakeでは、オプション込みのセットが300個限定で7万990円で販売される。オプションが付属しない基本セットの超早割価格は6万4990円（200個限定）。早割は6万6990円（500個限定）で、Makuake限定割は6万9990円（999個限定）となる。

「SABERA スマート眼鏡」は、眼鏡の自然な装着感を追求しながら、ディスプレイを搭載したARグラス。緑色で表示できるMicro LEDを1つ搭載し、「通知」「ナビゲーション」「原稿表示」「文字起こし」「リアルタイム翻訳」「AIアシスタント」などの機能が利用できる。

新製品を身に着けているjig.jpの川股将社長