【ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ】 7月4日 発売予定 価格：6,490円

バンダイは、なりきり玩具「ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ」を7月4日に発売する。価格は6,490円。

本商品はウルトラマンシリーズ60周年を記念したアイテム。LEDが4個内蔵されており、本体が10色に発光する。ウルトラマンゼロの新たなる姿、「ウルトラマンゼロコスモライズ」を含む、ウルトラマンゼロ各形態への変身と、付属の「コスモレコードウォール」をスキャンして歴代ヒーローを召喚する遊びが楽しめる。

全ての「コスモレコード」と完全連動しており、コードをスキャンすることで、固有のサウンドとLED発光が楽しめる。

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