フライパン1つで洗いもの少なめ！新生活応援「ワンパン」パスタ

作る時間も洗い物の手間も省きたい！

慣れない環境での生活に四苦八苦することも多い新生活。あまり料理に時間をかけていられない…という人もいるはず。そんなときは、フライパンひとつで簡単にできる「ワンパンパスタ」がおすすめ！飽きがこないよう、洋風と和風、両方の味を取り揃えました。

生クリームなしでも濃厚美味



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

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顆粒だしと醤油で作る和風パスタ

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フライパンひとつで簡単！料理初心者にもおすすめ

一皿でお腹を満たすことができる「パスタ」はひとりごはんの心強い味方。ただ、時間がないときには麺を茹でて、ソースを作って…なんてしていられないし、ゆでる鍋とソースを作るフライパンの両方を洗うのも面倒。そんな問題も解消してくれるのが「ワンパンパスタ」です。調理時間を短縮できて、後片付けも楽！さらに、缶詰などを活用すれば、材料を切る手間も省けますよ。

フライパンひとつでコンロの場所もとらないので、時間に余裕があるときはパスタを作っている間に、もう一つのコンロで副菜作りもできます。この春、新生活をきっかけに料理を始めたという人も、ぜひ毎日のごはん作りの参考にしてみてください。

画像提供：Adobe Stock