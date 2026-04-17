【S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム】 4月17日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月17日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は9,900円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より主人公・万津莫がデュアルメアカプセムを使用して変身した姿「仮面ライダーゼッツ カタストロム」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

上半身のマッシブさと下半身のスマートな体形が再現され、特徴的な全身のオレンジ・グリーン・シルバーのメタリックカラーも丁寧に色分けされている。

股関節をはじめとした各部関節の可動域により、パンチ、キックポーズ等ダイナミックなアクションが決まる。さらに、トリプルゼッツァーが付属し、デュアルメアカプセムも装填可能。付属の交換用手首パーツと合わせて、必殺技の再現や、武器を振るうアクションも再現できる。

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