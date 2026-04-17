奈良時代に入ると仏教は様々な宗派が誕生した。各宗派の誕生の経緯とは？【世界の宗教】

仏教の各宗派はどのようにして興った？

奈良・平安・鎌倉の各時代に多くが誕生する

奈良時代に入ると、苦難の末に日本にたどり着いた中国の僧、鑑真（がんじん）（688～763年）が孝謙天皇（こうけんてんのう）（718～770年）の勅命（ちょくめい）により、東大寺（とうだいじ）に＊戒壇（かいだん）を築き、僧への受戒制度（じゅかいせいど）を整備しました。受戒というのは、入信希望者に対して戒律に従うことを約束させる儀式で、これによって真剣に仏教に取り組もうとする者だけが、僧として認められるようになりました。

この動きと呼応するように、奈良の都に「南都六宗（なんとろくしゅう）」という宗派が形成されていきます。法相宗（ほっそうしゅう）・三論宗（さんろんしゅう）・倶舎宗（くしゃしゅう）・成実宗（じょうじつしゅう）・華厳宗（けごんしゅう）・律宗（りっしゅう）という六つの宗派です。いずれも中国で大成されたものが渡来したのですが、宗派といっても、宗派間の垣根はあまり高くなく、複数の宗派を学ぶ者も多数いたようです。

平安時代になると、ともに中国で学んだ僧の最澄（さいちょう）が比叡山延暦寺（ひえいざんえんりゃくじ）を拠点に天台宗（てんだいしゅう）を、空海（くうかい）が高野山金剛峯寺（こうやさんこんごうぶじ）を拠点に真言宗（しんごんしゅう）をそれぞれ開き、新しい仏教が成立していきます。さらに当時は、飢饉、大火、地震などが頻繁に起こり、人々の心を不安にしていきました。このため、ひたすら念仏（ねんぶつ）を唱えることで極楽浄土（ごくらくじょうど）への往生（おうじょう）を願う、浄土信仰（じょうどしんこう）が急速に拡大していきました。

この浄土信仰から、法然（ほうねん）による浄土宗（じょうどしゅう）、さらに時代が下って親鸞（しんらん）による浄土真宗（じょうどしんしゅう）（一向宗＝いっこうしゅう）が生まれ、広く民衆から支持されます。

禅宗（ぜんしゅう）が登場したのが鎌倉時代です。栄西（えいさい）の臨済宗（りんざいしゅう）、道元（どうげん）の曹洞宗（そうとうしゅう）が、新興勢力である武士階級を中心に広まります。また、日蓮（にちれん）による日蓮宗（にちれんしゅう）、一遍（いっぺん）による時宗(じしゅう）も同じころに現れました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。