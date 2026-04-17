

松重豊

松重豊が17日、都内の日本外国特派員協会（FCCJ）で、「孤独のグルメ Season11」「孤独のグルメ」シリーズについて、記者会見を開いた。劇中での食べっぷりも注目を集めるが意外な体調管理の実態を明かした。

外国人記者による「ドラマに出てくる食事は本当に全部食べているのか」という率直な疑問に対し、「ドラマを見学に来られた方なら分かると思うんですけども、綺麗に食べきっております」と明言。さらに、その撮影手法についても次のように語った。

「普通のドラマですと、編集でちょっとダブらせて食べたり順番を逆にして撮影をしたりするんですけども、あれは完全に順取りと言いまして、頭から綺麗に食べていく様をドキュメンタリーのように撮ってく手法を取ってますんで、そこに関しては、本当に食べきっております。これはもう最初からのお約束でやっておりますんで、是非その辺は、安心して見ていただければ」

相当な量を食べ切っていることになるが、スリムな体型を維持している点については以下のとおりに語った。

「撮影の日は本当にあれだけ食べるんですけども、その前の日の夜からセーブして、その日の朝から食べないんで。帰ってからもご飯食べれるわけじゃないんで、トータルカロリーでは３日間平均すると普段よりも食べてないぐらいなもんですから。シーズン中は徐々に痩せていくんですね」

会見の最後には、記者からのリクエストに応じ、10秒ほど井之頭五郎になりきり「腹が減った」とお馴染みの名セリフを披露し、会場を沸かせた。