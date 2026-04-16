ポケモンと一緒に『おいしいぼうけん』始まる！特別メニューや店内体験、ガストが冒険の舞台に
株式会社すかいらーくレストランツが運営するガストは、2026年4月23日（木）より、今年で30周年を迎え、次のテーマを「たべる」としている「ポケモン」とのキャンペーンを開催し、ガスト全店にて、子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験を提供する。
＜ガスト×ポケモン30周年 キャンペーン 概要＞
対象店舗：ガスト全店
対象期間：2026年4月23日（木）〜 6月17日（水）※対象期間は予定、予告なく終了する場合がある
対象メニュー：
※10時30分からの販売となる
※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算する
※0時以降は販売していないメニューがある
※価格は店舗により異なります。詳しくはHPを確認のこと
※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売となる
1. “しっぽ”で開くハンバーグやポケモンのわざを表現したメニューが登場する。
＼ポケモン30周年記念／
ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ
1,299円（税込1,429円）。
●オリジナルグッズ対象メニュー。
30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウのしっぽ型ホイルカッターで切り開く体験型メニューだ。熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズのコクと、自ら開けるワクワク感を同時に楽しめる内容となっている。
※ホイル開封時はやけどに注意が必要だ
※ホイル・ホイルカッターは在庫がなくなり次第販売終了となる
《専用デザインの敷紙やコースター、ピック付きのメニューも用意》
＼ほのおタイプのポケモンといっしょ／
ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ
1,099円（税込1,209円）
●オリジナルグッズ対象メニュー
ヒトカゲの「ほのおのうず」をトルネードポテトで表現した一皿だ。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクのポテトを絡めて食べることで、満足感の高い味わいを実現している。
＼くさタイプのポケモンといっしょ／
フシギダネの“はっぱカッター”タコライス
1,099円（税込1,209円）
●オリジナルグッズ対象メニュー
フシギダネの「はっぱカッター」をイメージしたチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜でわざの鮮やかさを演出した。チップス・肉・野菜の食感のハーモニーが楽しめる一品だ。
＼みずタイプのポケモンといっしょ／
ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー
799円（税込879円）
●オリジナルグッズ対象メニュー
ゼニガメの「なみのり」をイメージしたブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたデザートだ。付属の「パチパチアメ」をかけることで、口の中で弾ける食感を楽しめる。
※敷紙・コースター・ピックは在庫がなくなり次第終了となる
※食器は実物と異なる場合がある
※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供する
※かき氷の画像はパチパチアメをかけたイメージであり、実際は別添えとなる
2. 対象メニューの注文で、ガストオリジナルグッズが付属する。
※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき1人1品までの販売となる
歴代の“旅立ちの3匹”が集結！ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）
歴代の“旅立ちの3匹”が集結した、左右にゆらゆら揺れる可愛らしいスタンド。左右に揺れる仕様で、表裏で異なるデザインを採用した特別仕様だ。
※アクリルスタンドの種類は選択不可
ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック
人気アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使えるフレンダピック。「リザードン」とタッグになるポケモンはなんと「フシギバナ」もしくは「カメックス」！タッグのポケモンを使い分けて、こうかばつぐんをねらおう！
※ 「ゆらゆらアクリルスタンド」と「ポケモンフレンダ スペシャルフレンダピック」のいずれかがなくなった場合は、どちらか一方の提供となる
3. ガスト店内では、ポケモンと出会う体験型演出を展開する。
【入口】大型フォトパネル
ピカチュウとパルデア地方の“旅立ちの3匹”と記念撮影が可能だ。
※一部店舗では未設置の場合がある
【座席】ポケモン座席カード
30種類以上のポケモンがテーブルで来店客を迎える。
【卓上】ミニクイズ
料理提供までの待ち時間に、親子で楽しめるクイズを用意している。
■ラッキーセット カプセルグッズ概要
小学生以下限定の「ラッキーセット」メニューに付属するカプセルグッズも、期間限定でポケモン仕様となる。
実施ブランド：すかいらーく6ブランド（ガスト／バーミヤン／ジョナサン／しゃぶ葉／夢庵／ステーキガスト）
対象期間：2026年4月23日（木）〜6月17日（水）※なくなり次第終了
対象メニュー：「おもちゃ付き」アイコン付きメニュー
※テイクアウト・宅配では内容が異なる場合がある
※税込200円でもガチャマシンを1回利用可能
おもちゃ（ガチャコイン）付きメニュー「ラッキーセット」を注文するともらえるカプセルグッズが、期間限定でポケモンデザインに！お家でもかわいいポケモンたちとの時間を楽しめる！
《対象メニューの注文でGETできるカプセルグッズ全12種！》
対象メニューの注文でガチャコインがもらえる！“チャーム コレクション” か “クルコロ コレクション”のどちらかのガチャマシンを選んで、カプセルグッズをGET！
《ラッキーセット対象メニュー例》
【ガスト】
ラッキーチーズINハンバーグセット（お子さまドリンクバー付き）
849円〜908円（税込934円〜999円）
【バーミヤン】
ラッキー中華セット
699円（税込769円）
【夢庵】
ラッキーミニねぎとろ丼御膳
799円（税込879円）
※ラッキーセットは小学生以下限定メニュー
※内容・価格は変更となる場合がある
※地域により価格が異なる
※テイクアウト・宅配では仕様が異なる場合がある
※画像はすべてイメージ
■ガストホームページ
■キャンペーン詳細URL
■ITライフハック
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＜ガスト×ポケモン30周年 キャンペーン 概要＞
対象店舗：ガスト全店
対象期間：2026年4月23日（木）〜 6月17日（水）※対象期間は予定、予告なく終了する場合がある
対象メニュー：
※10時30分からの販売となる
※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算する
※0時以降は販売していないメニューがある
※価格は店舗により異なります。詳しくはHPを確認のこと
※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売となる
＼ポケモン30周年記念／
ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ
1,299円（税込1,429円）。
●オリジナルグッズ対象メニュー。
30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウのしっぽ型ホイルカッターで切り開く体験型メニューだ。熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズのコクと、自ら開けるワクワク感を同時に楽しめる内容となっている。
※ホイル開封時はやけどに注意が必要だ
※ホイル・ホイルカッターは在庫がなくなり次第販売終了となる
《専用デザインの敷紙やコースター、ピック付きのメニューも用意》
＼ほのおタイプのポケモンといっしょ／
ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ
1,099円（税込1,209円）
●オリジナルグッズ対象メニュー
ヒトカゲの「ほのおのうず」をトルネードポテトで表現した一皿だ。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクのポテトを絡めて食べることで、満足感の高い味わいを実現している。
＼くさタイプのポケモンといっしょ／
フシギダネの“はっぱカッター”タコライス
1,099円（税込1,209円）
●オリジナルグッズ対象メニュー
フシギダネの「はっぱカッター」をイメージしたチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜でわざの鮮やかさを演出した。チップス・肉・野菜の食感のハーモニーが楽しめる一品だ。
＼みずタイプのポケモンといっしょ／
ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー
799円（税込879円）
●オリジナルグッズ対象メニュー
ゼニガメの「なみのり」をイメージしたブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたデザートだ。付属の「パチパチアメ」をかけることで、口の中で弾ける食感を楽しめる。
※敷紙・コースター・ピックは在庫がなくなり次第終了となる
※食器は実物と異なる場合がある
※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供する
※かき氷の画像はパチパチアメをかけたイメージであり、実際は別添えとなる
2. 対象メニューの注文で、ガストオリジナルグッズが付属する。
※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき1人1品までの販売となる
歴代の“旅立ちの3匹”が集結！ゆらゆらアクリルスタンド（全5種）
歴代の“旅立ちの3匹”が集結した、左右にゆらゆら揺れる可愛らしいスタンド。左右に揺れる仕様で、表裏で異なるデザインを採用した特別仕様だ。
※アクリルスタンドの種類は選択不可
ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック
人気アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で使えるフレンダピック。「リザードン」とタッグになるポケモンはなんと「フシギバナ」もしくは「カメックス」！タッグのポケモンを使い分けて、こうかばつぐんをねらおう！
※ 「ゆらゆらアクリルスタンド」と「ポケモンフレンダ スペシャルフレンダピック」のいずれかがなくなった場合は、どちらか一方の提供となる
3. ガスト店内では、ポケモンと出会う体験型演出を展開する。
【入口】大型フォトパネル
ピカチュウとパルデア地方の“旅立ちの3匹”と記念撮影が可能だ。
※一部店舗では未設置の場合がある
【座席】ポケモン座席カード
30種類以上のポケモンがテーブルで来店客を迎える。
【卓上】ミニクイズ
料理提供までの待ち時間に、親子で楽しめるクイズを用意している。
■ラッキーセット カプセルグッズ概要
小学生以下限定の「ラッキーセット」メニューに付属するカプセルグッズも、期間限定でポケモン仕様となる。
実施ブランド：すかいらーく6ブランド（ガスト／バーミヤン／ジョナサン／しゃぶ葉／夢庵／ステーキガスト）
対象期間：2026年4月23日（木）〜6月17日（水）※なくなり次第終了
対象メニュー：「おもちゃ付き」アイコン付きメニュー
※テイクアウト・宅配では内容が異なる場合がある
※税込200円でもガチャマシンを1回利用可能
おもちゃ（ガチャコイン）付きメニュー「ラッキーセット」を注文するともらえるカプセルグッズが、期間限定でポケモンデザインに！お家でもかわいいポケモンたちとの時間を楽しめる！
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ラッキー中華セット
699円（税込769円）
【夢庵】
ラッキーミニねぎとろ丼御膳
799円（税込879円）
※ラッキーセットは小学生以下限定メニュー
※内容・価格は変更となる場合がある
※地域により価格が異なる
※テイクアウト・宅配では仕様が異なる場合がある
※画像はすべてイメージ
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