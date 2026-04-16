【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】痛恨ミス→無人のゴールに蹴り込まれる瞬間

バイエルンのGKマヌエル・ノイアーがまさかのミスを犯した。味方へのパスを引っかけられると、そのままダイレクトで無人のゴールに蹴り込まれ、落胆の表情を浮かべている。

バイエルンは日本時間4月16日、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝のセカンドレグで、レアル・マドリードをホームに迎えた。スタメン出場したノイアーの悲劇は、開始早々の36秒だった。

バックパスを受けたノイアーは、ボックスを出てボールをコントロール。そこから少し前に運んでパスの出しどころを探りながら、右方向にパスを出した。しかしこのボールは、降りてきたMFヨシュア・キミッヒと右サイドで幅を取っていたDFコンラート・ライマーの間に届けられる中途半端なパスに。

すると、そこに顔を出したMFアルダ・ギュレルが左足のダイレクトシュートを狙うと、これが無人のゴールに吸い込まれた。まさかの失点にノイアーは、味方にサムアップするも落胆の表情を浮かべた。

WOWOWで解説を務めた林陵平氏は「ノイアーのミスだとは思いますが、それをしっかり決めましたね。これは予想できない」とギュレルを称賛。一方でノイアーについては「深い位置のライマーに速いボールを届けようとしたんですけど、パススピードが弱かったですし。ギュレルのところが見えなかった可能性もありますね」とミスが起こった要因を説明した。

このプレーにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「何してんだよ！」「ドン引きやん」「ノイアーやっちまったな」「これが世界一のGKか？」「これは予想できない」「ノイアー敵にアシストしてどうする」「勘弁してくれよ」「たまに起こるノイアーのとんでもないミス」「これは擁護できない」など厳しい声が並んでいる。

先制を許したバイエルンだったが、撃ち合いから89分にFWルイス・ディアスのゴールで、3ー2と勝ち越しに成功。後半アディショナルタイムにはFWミカエル・オリーセのゴールで突き放し、2戦合計6ー4として、ベスト4進出を決めた。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）