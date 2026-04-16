i-dle、アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』OP「HIDE AND SEEK」リリース　ノンクレジット映像も

i-dleが、アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』（テレビ朝日系）オープニングテーマの「HIDE AND SEEK」を4月22日にデジタルシングルとしてリリースする。

（参考：i-dle、“アイドル”としての自問自答と進むべき道 リブランディング後初日本ツアーを観て）

あわせて、同デジタルシングルのカバーアートが公開され、Pre-Add、Pre-Saveがスタートとなった。

同楽曲は、タイトルが示す“HIDE AND SEEK＝かくれんぼ”をコンセプトに、自分らしさを貫く強さと、心の奥に隠した“本当は本音を見つけてほしい”という乙女心を描いた、可愛らしくも刺激的なナンバーだ。

アートワークでは、作品の世界観に通ずる“捉えられるのに掴みきれない”曖昧な関係性を表現。感情と理性をイメージしたピンクとブルーの星々が、タイトル通り“HIDE AND SEEK”するかのように、揺らぐ感情を象徴的に描き出したグラフィックになっている。

さらに、同アニメのオープニングテーマノンクレジット版映像も『オタクに優しいギャルはいない!?』YouTubeチャンネルにて公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）