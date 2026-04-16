マヂラブ野田クリスタル、ボブヘア×タレ目の女装姿で雰囲気ガラリ「美人すぎる」「このビジュは反則」と反響
【モデルプレス＝2026/04/16】お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。女装ショットを公開した。
【写真】「M-1」グランプリ芸人「別人級」と話題の女装姿
同日に放送されたテレビ朝日系「かまいガチ」（毎週水曜よる11時15分〜）に出演した野田は、番組の人気企画「イイ女になりたいねん」で披露した女装姿のオフショットを3枚投稿。目鼻立ちがくっきりとした顔にタレ目を強調したアイメイクを施し、黒のボブスタイルのウィッグとシャツ、光沢感のあるロングパンツを身につけた美しい姿が収められている。自身の女装姿について「顔まではメイクさんの力で調子良かったんですが洋服を攻めすぎてモンスターになりました」と明かしている。
この投稿は「別人級」「このビジュは反則」「二度見しました」「破壊力すごい」「美人すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「M-1」グランプリ芸人「別人級」と話題の女装姿
◆野田クリスタル、女装ショット披露
同日に放送されたテレビ朝日系「かまいガチ」（毎週水曜よる11時15分〜）に出演した野田は、番組の人気企画「イイ女になりたいねん」で披露した女装姿のオフショットを3枚投稿。目鼻立ちがくっきりとした顔にタレ目を強調したアイメイクを施し、黒のボブスタイルのウィッグとシャツ、光沢感のあるロングパンツを身につけた美しい姿が収められている。自身の女装姿について「顔まではメイクさんの力で調子良かったんですが洋服を攻めすぎてモンスターになりました」と明かしている。
◆野田クリスタルの投稿に「美人すぎる」と反響
この投稿は「別人級」「このビジュは反則」「二度見しました」「破壊力すごい」「美人すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】