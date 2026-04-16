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「意外と知らない離乳食の常識」スプーン・フォークの練習を始める最適なタイミングとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「【離乳食】スプーン・フォーク練習｜発達の順序が大事」と題した動画を公開した。動画では、お口と姿勢の専門家であるまい先生が、スプーンやフォークの練習をいつからどのように始めればよいかについて、子どもの発達の順序を踏まえた視点で解説している。



視聴者からの「1歳3ヶ月の子供に、いつからスプーンやフォークの練習をさせればよいか」という質問に対し、まい先生は「まだスプーン食べを必須条件にしなくてもよい」と結論付ける。その理由として、この月齢ではまだ手先が十分に発達していないことを挙げた。



スプーンの握り方には「上からグーで握る」「下からグーで握る」「正しい持ち方」の3段階があると説明する。これらは座り方の安定や体軸の安定、末梢神経の発達と密接に関わっているという。そのため、無理に急がせるのではなく、まずは手づかみ食べをさせながら体幹を育てることが重要であると説いた。



また、子どもが渡されたスプーンをすぐに投げてしまう行為について、「食事に集中して手づかみで食べたいから、おもちゃと同じ感覚に見えるスプーンを捨てている」というユニークな視点を提示する。2歳頃になり自然と興味を持ち始めるまでは、おままごとなどの遊びの中でスプーンに触れる機会を作り、感覚を育てていくのが良いとアドバイスした。



さらに、スプーンとフォークのどちらから始めるべきかという疑問には、「刺して口に持っていくだけのフォークの方がハードルが低い」としつつも、子どもが好むやりやすい方を持たせてあげることが大切だと語る。



動画の締めくくりとして、まい先生は「やろうとしていないのにやらせようとするのは全く違う」と述べ、子ども自身が興味を持つように促すことの重要性を強調した。子どもの身体的な発達段階を深く理解し、親が焦らず心穏やかに見守ることの大切さを気づかせてくれる内容となっている。