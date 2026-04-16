キュアアルカナ・シャドウと仮想電話できるぞ！ 『もしもし！プリキュアでんわ』登場でモーニングコールなど対応
プリキュアと仮想電話が楽しめるスマートフォン向けアプリ『もしもし！プリキュアでんわ』に人気キャラのキュアアルカナ・シャドウが登場した。じゃんけんゲームにもキュアアルカナ・シャドウと、マシュタンが追加されている。
【画像】どんなアプリ？プリキュアと電話でモーニングコール 『もしプリ』場面カット
「もしもし！プリキュアでんわ」は、「おはようも、おやすみも、応援してほしい時も！いつだってプリキュアといっしょ」をコンセプトとした、スマートフォン向けのアプリ。大好きなプリキュアから電話がかかってきて、励まされたり、ほめてもらえたり、応援してもらえたり…子どもたちが“なりたい自分”を想像し、その姿に近づけるよう応援してもらえる仮想電話アプリとなる。
使い方は「モーニングコール」「ほめてもらう」などシーンを選択するとリクエストが送信。すると、リクエストを受け取ったプリキュアから電話がかかってくる。まるで本当に電話をしているかのようにプリキュアたちとの仮想電話を楽しむことができる。
朝の支度やご飯の時間、眠れない時やがんばりたい時など、子どもたちが困った時にはいつでもプリキュアが電話で励ましてくれる。「がんばったね！」「偉かったね！」「いつもいっしょだよ！」とプリキュアが寄り添い、プリキュアからほめてもらうことで子どもたちの心の成長を後押しする狙いがある。
録り下ろしボイスで、眠れない時やほめてほしい時…プリキュアがみんなの依頼をキュアット解決。プリキュアたちの掛け合いによる「モーニングコール」・「マンスリーコール」や、ジェット先輩とミニクイズが楽しめる「ジェット先輩の研究室」など『名探偵プリキュア！』の世界観が楽しめるコンテンツが盛りだくさん。さらに、アラーム機能を使えばプリキュアたちの声で通知が届く。
【画像】どんなアプリ？プリキュアと電話でモーニングコール 『もしプリ』場面カット
「もしもし！プリキュアでんわ」は、「おはようも、おやすみも、応援してほしい時も！いつだってプリキュアといっしょ」をコンセプトとした、スマートフォン向けのアプリ。大好きなプリキュアから電話がかかってきて、励まされたり、ほめてもらえたり、応援してもらえたり…子どもたちが“なりたい自分”を想像し、その姿に近づけるよう応援してもらえる仮想電話アプリとなる。
朝の支度やご飯の時間、眠れない時やがんばりたい時など、子どもたちが困った時にはいつでもプリキュアが電話で励ましてくれる。「がんばったね！」「偉かったね！」「いつもいっしょだよ！」とプリキュアが寄り添い、プリキュアからほめてもらうことで子どもたちの心の成長を後押しする狙いがある。
録り下ろしボイスで、眠れない時やほめてほしい時…プリキュアがみんなの依頼をキュアット解決。プリキュアたちの掛け合いによる「モーニングコール」・「マンスリーコール」や、ジェット先輩とミニクイズが楽しめる「ジェット先輩の研究室」など『名探偵プリキュア！』の世界観が楽しめるコンテンツが盛りだくさん。さらに、アラーム機能を使えばプリキュアたちの声で通知が届く。
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