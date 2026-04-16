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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【ポイント還元重視】2%以上還元のデビットカード・クレジットカード10選！【PR】」と題した動画を公開した。多くの決済手段の還元率が0.5%から1.0%程度にとどまる中、条件次第で「還元率2%以上」を実現できる厳選カード10枚のメリットや注意点を詳しく解説している。



動画では、まずデビットカード3枚を紹介。「d NEOBANKデビットカード」や、2026年1月改定で最大2%還元となる「カテエネBANKデビットカード」、月額会費を支払えば2%還元となる「りそなデビットカード＜プレミアム＞」が挙げられた。預金残高や給与受取などの条件をクリアすれば、手元資金に余裕がある人が高還元を狙えるのが特徴だ。



続いてクレジットカード7枚を解説。「Ponta Premium Plus」は7月と12月限定で2%還元となる点に注目。また「J-WESTカード」は、モバイルICOCAやWESMO!へのチャージを活用すれば、一般カードでも合計2%還元を実現できると説明している。



終盤では、年間利用額が多い人向けの上位カードにも言及。「三井住友カード プラチナプリファード」や「エポスプラチナカード」は、特約店での利用や年間ボーナスポイントを加味し、実質的な還元率が2%を超える仕組みが解説された。エポスプラチナカードについては、「個人で年間100万円を利用すれば、合計で2.7%還元にする」と、具体的な還元率の底上げ方法を示している。



還元率の高さには、「特定の月のみ」「年間指定額以上の利用」「特定の決済サービスの併用」など、各カードで異なる条件が存在する。自身の年間利用額やよく利用する店舗を見極め、ライフスタイルに最も適した1枚を選ぶ視点が欠かせない。