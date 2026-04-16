意思の強さや健康度は表情からわかる？【改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習】

表情から意志の強さを見る

意志が弱ければ、仕事や趣味、スポーツにおいてもがんばりはきかないですが、意志が強ければ、責任を持って、すべてのことを最後までやり遂げられます。

意志の強さは顔の型や表情から感じることができます。一文字にした締まった口、あごの張りや肉の締まり方、骨格の太さなどでもわかりますが、特に、目によく表れます。また、頰の横の部分が外に張り出している人は忍耐力が強く、前に張り出している人は、闘争心が強く攻撃的です。

あごが広くて肉付きがよければ、意志は強いと見てよいでしょう。反対に骨格が細く肉付きの薄いあごの人は、意志が弱い傾向にあります。

顔の型から見ると筋骨型の顔は、肪肪型や精神型の顔より意志が強いです。

表情から健康度を見る

健康の基本は快食、快眠、快便と適度な運動です。その上で、人生を前向きにとらえ、プラス思考で積極的に生きていくならば、必ず顔の表情は健康美にあふれ、引き締まった顔になります。

反対に不規則な生活を長年続けていけば、肉がたるみ、顔色の悪い病的な顔になっていきます。目の下の臥が蚕さん（ホルモンタンク）は、スタミナがある時はふっくらとし、健康のチェックポイントになります。

【出典】『改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習』著：黒川兼弘