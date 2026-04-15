グラビア話題44歳・元NHKの竹中知華アナ、ニットトップス×ショーパン姿披露 抜群プロポーションにネット衝撃
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが15日までにInstagramを更新。オフショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
2025年に「週刊プレイボーイ」（集英社）グラビアを披露し話題を集めた竹中。「週プレプラス」（集英社）にも登場し、2026年1月にはデジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）をリリースした。
そんな彼女が今回投稿したのは、抜群プロポーション際立つニットトップス×ショーパン姿。眩しい笑顔でも魅せた。国内外のファンからは「マジで可愛い」「素敵だなぁ〜」などの声が集まっている。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@daisuke_motoki2）
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
2025年に「週刊プレイボーイ」（集英社）グラビアを披露し話題を集めた竹中。「週プレプラス」（集英社）にも登場し、2026年1月にはデジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）をリリースした。
そんな彼女が今回投稿したのは、抜群プロポーション際立つニットトップス×ショーパン姿。眩しい笑顔でも魅せた。国内外のファンからは「マジで可愛い」「素敵だなぁ〜」などの声が集まっている。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@daisuke_motoki2）