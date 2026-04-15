【「俺だけレベルアップな件」コラボイベント】 4月20日～ 開催予定

NextNinja（配信協力：グッドスマイルカンパニー）は、Android/iOS用超本格王道RPG「グランドサマナーズ（以下、グラサマ）」において、TVアニメ「俺だけレベルアップな件」とのコラボイベントを4月20日より開催する。

「グラサマ」とTVアニメ「俺だけレベルアップな件」のコラボイベントが4月20日に実施されるメンテナンス終了後より開催決定。最強のハンター「水篠旬」と、「向坂雫」、「最上真」、「イグリット」が「グラサマ」に参戦する。

コラボイベントの詳細については、4月17日のグラサマ公式生放送で発表予定。コラボイベントの開催決定を記念して、抽選で10名にAmazonギフト券500円分が当たるキャンペーンなども開催される。

【【グラサマ公式生放送】】

コラボイベント詳細は4月17日のグラサマ公式生放送で発表

「キャンペーンがレベルアップな件#01」は4月17日20時から開催予定

さらに、4月18日13時からは、キャンペーン投稿のリポスト数に応じてコラボ召喚（ガチャ）チケットがもらえるキャンペーン「影の君主チャレンジ」も開催される

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