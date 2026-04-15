【エンタメ言葉帳Vol.14】伊集院光、オズワルド伊藤へ怒りの一言 出川哲朗がしみじみ「伊藤も助かった」

【エンタメ言葉帳Vol.14】伊集院光、オズワルド伊藤へ怒りの一言 出川哲朗がしみじみ「伊藤も助かった」