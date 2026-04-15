【エンタメ言葉帳Vol.14】伊集院光、オズワルド伊藤へ怒りの一言 出川哲朗がしみじみ「伊藤も助かった」
世間にあふれる番組やコンテンツの数だけ、数多くの言葉が紡がれている。そんなあふれる言葉の波の中から、気になるものを紹介する連載【エンタメ言葉帳】。第14回となる今回は、11日放送のテレビ東京系バラエティー『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』内で行われた、伊集院光とオズワルド・伊藤俊介とのやり取りを紹介したい。
【写真】決定的瞬間！伊集院光、オズワルド伊藤へ怒りの一言
同局公式サイトの番組紹介によると「熱烈なヤクルトファンである出川哲朗と12球団のファン芸能人による忖度なしのプロ野球順位予想バトル。今回も超豪華な出演者陣が集結しました！またしても大ゲンカ勃発で“ヤバいよヤバいよ…”。2026年のペナントを制するチームは？ポンコツ予想師には衝撃の罰ゲームも。今年もおじさん達の戯言にお付き合いください」となっている。
伊藤はここ数年、横浜DeNAファン代表として出演しているが、その経緯については、出川も出演していた『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』内で詳しく語られていた。3年前の出来事として、伊集院が「もともと（入っていた）ダーリンハニーの吉川正洋くんが、仕事の都合がつかなくて、誰かってなった時に、むしろひとりビギナーが入った方がいいんじゃないっていうので」と切り出すと、出川も「伊藤の話を聞いていたら『大勢が出てくる時だけ、東京ドームではなんで炎が上がるんですか』とか、今までオレたちにとっては、当たり前のことを、新鮮に素直に聞いてくる。アイツも、野球を本当に好きになって『これから見たいんです』って言っていたから、僕らの見方で見られない人を入れた方が面白いんじゃないかなと思って、来てもらった」と明かした。
これを受けて、伊集院は「それが大正解だった！一生懸命真摯に応援するし、考えるから。たぶん、DeNAのファンの人も『嫌だ』と思わないし、野球ファンの人もちゃんと笑って見られたんだけど…」と前置きした上で「（今回は）完全、アイツ調子に乗ったよね？」とストレートにコメント。佐久間宣行が、大笑いしながら「もうわかります（笑）。伊藤っていうのは、そういうヤツなんです（笑）。なまじっか、返す笑いのテクニックがめちゃくちゃあるから、自分でやりにいくパターンですよね」と同調していた。
この事前トークを踏まえて、実際に問題となった『プロ野球順位予想2026』内での一幕を見ていきたい。各チームの代表が真剣に理想のスタメンやローテーションを紹介する中、伊藤は自身のスタメンを話す中で、おもむろに下を見ながら「これは全部忘れてください！すごくわかりやすい、YouTubeの方を見つけたんです」と話し出していった。スタジオがザワつき「何見てんだよ！」とツッコミを入れる中、伊藤はそのYouTubeでの情報をもとにトークを展開。この様子見ていた伊集院は「そこまで、楽屋でやってきてくれないかな。YouTuberの意見を覚えたりとか…」と笑いを交えながらツッコミを入れた。
伊藤のふわふわとしたトークは続き、出川も「なんだよ、伊藤！去年とかいいコメントしていたのに、今年の体たらく（笑）！」とツッコミ。伊藤は「自分の知識量だと、限界を感じたので…」と必死に釈明した後、問題となった「ローテーション」のシーンへと突入した。伊藤は、同じ2投手を2回ずつローテーションに組み込むという、常識では考えられないプランを披露。出川が「ちょっと待て！もう、ふざけてんじゃねーかよ。今まで僕は、散々かばってきたけど、これはDeNAのファンに怒られる」と笑いを交えて忠告した。
それでも食い下がる伊藤は「これが、歴史上ないことを言っていたらわかるんですけど、昔あったんでしょう？」とコメント。出川が「ほかにも名前を書いてあげないといけない人がいるじゃん」と助け舟を出すようなコメントをすると、伊藤は「まだ追いきれてない」と語るにとどめた。そして、藤浪晋太郎のローテーション入りをめぐって、伊集院が「僕が去年のプロ野球で一番くやしかったのが、セ・リーグでは中日が好きだから、藤浪のあの試合がなかったら、中日はCSまでいっていたと思う。中日のやり方も問題あるけど、バッターを全員左バッターにさせるような（制球に難がある）ピッチャーを一軍に入れた上に、ローテーションに予想しているなんて…」と話したところで、伊藤の言葉が飛び出した。
「オレが伊集院さんにこんなことを言う日が来ると思わなかったんですけど、あなたに藤浪の何がわかるっていうんですか」
伊集院が「いやいや、じゃあ、お前に野球の何がわかるんだよ！」と叫ぶと「オレ、マネージャーに、これ以上、伊藤が出るなら、オレは出ないって（伝える）」と宣言。出川が動揺しながら「ウソでしょう？ダメだって伊集院くん！」と引き止める中、伊集院は「（伊藤が）ちょっとずつ上がっていたから、認めていこうと思っていたんだよ。なんだよランクダウンって！」と熱弁。伊藤は「違うんです、伊集院さん。本当に詳しくなりたくて、マジでYouTubeとか見始めたんです」と釈明するも、伊集院は「『YouTubeのやつに聞いた意見です』みたいなところ、面白いところじゃないって！」とバッサリと切り捨てた。その後、伊藤がすぐさま伊集院に謝罪していたことが、番組内で明かされていた。
さて『勝手にテレ東批評』に話を戻して、伊集院がこの一連のくだりについて、どのように感じていたかを振り返りたい。伊集院は「オレ、嫌になっちゃってさ。それは吉本の同期とやれよって（笑）」と回顧。出川は「スタッフとか、みんなで話していたんだけど、伊集院くんは本当に正解で、あのまま伊藤がふざけたままやっちゃっていたら、今度ベイスターズファンにも『ふざけんな！』って、伊藤が言われちゃう。あそこで、伊集院くんが『ちゃんとやれ！』とビシッと言ってくれたから、伊藤も助かったと、本当にそう思っている」と熱く訴えていた。
これを受け、来年の『プロ野球順位予想2027』に、伊藤は出演しているのか否か。『勝手にテレ東批評』では、伊藤の反省を期待する出川に対して、伊集院が笑いを交えたコメントを残していたが、果たして。
【写真】決定的瞬間！伊集院光、オズワルド伊藤へ怒りの一言
同局公式サイトの番組紹介によると「熱烈なヤクルトファンである出川哲朗と12球団のファン芸能人による忖度なしのプロ野球順位予想バトル。今回も超豪華な出演者陣が集結しました！またしても大ゲンカ勃発で“ヤバいよヤバいよ…”。2026年のペナントを制するチームは？ポンコツ予想師には衝撃の罰ゲームも。今年もおじさん達の戯言にお付き合いください」となっている。
これを受けて、伊集院は「それが大正解だった！一生懸命真摯に応援するし、考えるから。たぶん、DeNAのファンの人も『嫌だ』と思わないし、野球ファンの人もちゃんと笑って見られたんだけど…」と前置きした上で「（今回は）完全、アイツ調子に乗ったよね？」とストレートにコメント。佐久間宣行が、大笑いしながら「もうわかります（笑）。伊藤っていうのは、そういうヤツなんです（笑）。なまじっか、返す笑いのテクニックがめちゃくちゃあるから、自分でやりにいくパターンですよね」と同調していた。
この事前トークを踏まえて、実際に問題となった『プロ野球順位予想2026』内での一幕を見ていきたい。各チームの代表が真剣に理想のスタメンやローテーションを紹介する中、伊藤は自身のスタメンを話す中で、おもむろに下を見ながら「これは全部忘れてください！すごくわかりやすい、YouTubeの方を見つけたんです」と話し出していった。スタジオがザワつき「何見てんだよ！」とツッコミを入れる中、伊藤はそのYouTubeでの情報をもとにトークを展開。この様子見ていた伊集院は「そこまで、楽屋でやってきてくれないかな。YouTuberの意見を覚えたりとか…」と笑いを交えながらツッコミを入れた。
伊藤のふわふわとしたトークは続き、出川も「なんだよ、伊藤！去年とかいいコメントしていたのに、今年の体たらく（笑）！」とツッコミ。伊藤は「自分の知識量だと、限界を感じたので…」と必死に釈明した後、問題となった「ローテーション」のシーンへと突入した。伊藤は、同じ2投手を2回ずつローテーションに組み込むという、常識では考えられないプランを披露。出川が「ちょっと待て！もう、ふざけてんじゃねーかよ。今まで僕は、散々かばってきたけど、これはDeNAのファンに怒られる」と笑いを交えて忠告した。
それでも食い下がる伊藤は「これが、歴史上ないことを言っていたらわかるんですけど、昔あったんでしょう？」とコメント。出川が「ほかにも名前を書いてあげないといけない人がいるじゃん」と助け舟を出すようなコメントをすると、伊藤は「まだ追いきれてない」と語るにとどめた。そして、藤浪晋太郎のローテーション入りをめぐって、伊集院が「僕が去年のプロ野球で一番くやしかったのが、セ・リーグでは中日が好きだから、藤浪のあの試合がなかったら、中日はCSまでいっていたと思う。中日のやり方も問題あるけど、バッターを全員左バッターにさせるような（制球に難がある）ピッチャーを一軍に入れた上に、ローテーションに予想しているなんて…」と話したところで、伊藤の言葉が飛び出した。
「オレが伊集院さんにこんなことを言う日が来ると思わなかったんですけど、あなたに藤浪の何がわかるっていうんですか」
伊集院が「いやいや、じゃあ、お前に野球の何がわかるんだよ！」と叫ぶと「オレ、マネージャーに、これ以上、伊藤が出るなら、オレは出ないって（伝える）」と宣言。出川が動揺しながら「ウソでしょう？ダメだって伊集院くん！」と引き止める中、伊集院は「（伊藤が）ちょっとずつ上がっていたから、認めていこうと思っていたんだよ。なんだよランクダウンって！」と熱弁。伊藤は「違うんです、伊集院さん。本当に詳しくなりたくて、マジでYouTubeとか見始めたんです」と釈明するも、伊集院は「『YouTubeのやつに聞いた意見です』みたいなところ、面白いところじゃないって！」とバッサリと切り捨てた。その後、伊藤がすぐさま伊集院に謝罪していたことが、番組内で明かされていた。
さて『勝手にテレ東批評』に話を戻して、伊集院がこの一連のくだりについて、どのように感じていたかを振り返りたい。伊集院は「オレ、嫌になっちゃってさ。それは吉本の同期とやれよって（笑）」と回顧。出川は「スタッフとか、みんなで話していたんだけど、伊集院くんは本当に正解で、あのまま伊藤がふざけたままやっちゃっていたら、今度ベイスターズファンにも『ふざけんな！』って、伊藤が言われちゃう。あそこで、伊集院くんが『ちゃんとやれ！』とビシッと言ってくれたから、伊藤も助かったと、本当にそう思っている」と熱く訴えていた。
これを受け、来年の『プロ野球順位予想2027』に、伊藤は出演しているのか否か。『勝手にテレ東批評』では、伊藤の反省を期待する出川に対して、伊集院が笑いを交えたコメントを残していたが、果たして。