給付金で始めるAI実践学習！ LINKI'N FELLOWS「元脳科学研究者と学ぶE資格講座(eラーニング形式)」

記事ポイント 株式会社LINKI’N FELLOWSのE資格講座が給付金対象になり、実質負担を抑えて学べます。eラーニング形式の講座が、講義動画とPython演習で実装力まで身につけられます。講座修了でE資格の受験資格を取得でき、AI分野の学び直しを進めやすくなります。 株式会社LINKI’N FELLOWSのE資格講座が給付金対象になり、実質負担を抑えて学べます。eラーニング形式の講座が、講義動画とPython演習で実装力まで身につけられます。講座修了でE資格の受験資格を取得でき、AI分野の学び直しを進めやすくなります。

LINKI’N FELLOWSが実施する「元脳科学研究者と学ぶE資格講座(eラーニング形式)」が、Reスキル講座認定と専門実践教育訓練給付制度の対象になっています。

AIや深層学習を本格的に学びたい人は、給付金を活用しながらE資格の受験資格取得を目指せます。

eラーニング形式のため、時間や場所を選ばず学習を進められる点も魅力です。

LINKI’N FELLOWS「元脳科学研究者と学ぶE資格講座(eラーニング形式)」

講座名：元脳科学研究者と学ぶE資格講座 (フルコース講座) eラーニング形式募集開始：2026年4月1日受講料：324,500円(税込)給付金利用時の実質負担：64,900円受講形式：eラーニング申込方法：公式サイトから問い合わせ

LINKI’N FELLOWSの講座は、講義動画の視聴とプログラム演習を通して、E資格に必要な知識とAIエンジニアに求められる実装力を学べます。

専門実践教育訓練給付制度の条件を満たす場合、受講料の最大80％が還付されるため、学び直しの負担を抑えて受講できます。

フルコース講座

内容：講義動画、Pythonを用いたプログラム演習、認定試験講座有効期間：8か月取得できる資格要件：講座修了でE資格の受験資格を取得対象分野：深層学習、生成AI

フルコース講座は、理論学習だけでなくPythonを使った演習も含むため、実務につながるスキルを段階的に身につけられます。

8か月の有効期間があるため、仕事と両立しながら計画的にE資格合格を目指せます。

Reスキル講座認定

Reスキル講座認定は、ITやAI、データ分野で高度な専門性を身につける教育訓練として、経済産業大臣が認定する制度です。

今回の認定によって、将来性の高いAI分野へキャリアアップしたい人が、制度面の後押しを受けながら受講しやすくなっています。

専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度は、雇用保険に一定期間加入していた人が対象講座を受講した際に、費用の一部が支給される制度です。

LINKI’N FELLOWSの講座はこの制度の対象になっているため、条件を満たす受講者は費用を抑えながら専門性の高い学習機会を得られます。

E資格

E資格は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、ディープラーニングの理論理解と開発能力を評価するエンジニア向け資格試験です。

試験は毎年2月と8月に実施され、試験日の過去2年以内にE資格認定プログラムを修了していることが受験条件のため、認定講座の受講が合格への第一歩になります。

LINKI’N FELLOWSの講座は、AI分野へ本格的に踏み出したい人にとって、費用面と学習環境の両方で始めやすい選択肢です。

eラーニング形式のため、働きながらでも自分のペースで受講しやすく、実装演習まで含まれている点が実践的です。

E資格の受験資格取得を目指せるため、キャリアアップやスキル証明を考える人にも役立ちます。

LINKI’N FELLOWS「元脳科学研究者と学ぶE資格講座(eラーニング形式)」の紹介でした。

よくある質問

Q. この講座はどのような受講形式ですか？

A. この講座はeラーニング形式で、講義動画の視聴とPythonを用いたプログラム演習を通して学べます。

Q. 給付金を使うと受講料はいくらになりますか？

A. 条件を満たして専門実践教育訓練給付制度を利用した場合、324,500円(税込)の受講料が実質64,900円になります。

Q. この講座を修了すると何ができますか？

A. この講座を修了すると、E資格の受験資格を取得できます。

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