左足上がりの傾斜地でのショットのポイントとは！？【和田泰朗のキープレフト理論状況別対処法/ゴルフ】

左足下がりの傾斜地でのショットのポイントとは

「キープレフト理論」式 左足下がりのショットのポイント

左足下がりの傾斜ショットでは、肩のラインおよびクラブのフェース面を目標に向け、スタンスをクローズにします。

傾斜と平行に立つので、左足に体重がかかります。

ボール位置の決め方は、まずボールの近くで素振りをします。そして、地面にクラブが軽く触れるところにヘッドを置いてボールの位置を決めます。

スウィングは、アドレス時の左足体重を保ち、左足を軸にクラブを振るイメージを持ちます。

ボールの右側が高いためクラブを上から入れると、ダフリます。切り返し以降でクラブを倒すイメージをもち傾斜なりに身体を回しましょう。フェースを返す必要はありません。

【レッスンプロ情報】

●和田泰朗

1976年生まれ。スポーツ医学、ゴルフトレーニングを学び指導者に。2013年に世界的なプロ団体 WGTF(世界ゴルフ教師連盟)で会員38000人中1%しかいない「マスター」資格を取得。独自のキープレフト理論が認められ同団体のトップ100にランクされた。著書に『世界が認めた究極のシンプルスイングキープレフト理論」(日本文芸社)がある。