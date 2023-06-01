Perfumeドキュメンタリー映画、コールドスリープ発表の裏側が明らかに――予告解禁
映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、予告映像が解禁された。
【動画】25年間全力で駆け抜けた3人の人生の選択―『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』本予告
結成25周年、メジャーデビュー20周年の節目に突然のコールドスリープを発表したPerfumeの25年間の集大成を描く本作。2015年公開の『WE ARE Perfume ‐WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目のドキュメンタリー映画になる。
コールドスリープ突入前のラストライブとなった昨年9月22日、23日開催の「Perfume ZO／Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめとするライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ〜ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともにたどる。
さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト・人として成長し大人になった彼女たちが、それぞれ変わってきたもの、変わらず在りつづけるものをひもといていく。そして、本作で初めて語る、彼女たちの“今”の思いとはー。
監督はドキュメンタリー映画監督の佐渡岳利が務める。
予告映像は「活動凍結、一度したいと思っています」と、長年Perfumeを支えてきたライブスタッフに、3人からコールドスリープを伝える場面から始まる。アーティストとして25年間全力で駆け抜けたPerfumeの軌跡と、それぞれの人生の選択が重なり合い、「いつかの未来でより輝くために」という想いにつながっていく。3人を25年間近くで見守ってきたMIKIKOの涙。あ〜ちゃん、かしゆか、のっちの3人が涙ながらに語る「Perfume」という存在。多くのファン、そして世間に衝撃を与えたコールドスリープ発表の裏側と、映画で初めて明かされる彼女たちの“今”の思いが垣間見える映像となっている。
映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』は、5月15日より全国公開。
【動画】25年間全力で駆け抜けた3人の人生の選択―『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』本予告
結成25周年、メジャーデビュー20周年の節目に突然のコールドスリープを発表したPerfumeの25年間の集大成を描く本作。2015年公開の『WE ARE Perfume ‐WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目のドキュメンタリー映画になる。
さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト・人として成長し大人になった彼女たちが、それぞれ変わってきたもの、変わらず在りつづけるものをひもといていく。そして、本作で初めて語る、彼女たちの“今”の思いとはー。
監督はドキュメンタリー映画監督の佐渡岳利が務める。
予告映像は「活動凍結、一度したいと思っています」と、長年Perfumeを支えてきたライブスタッフに、3人からコールドスリープを伝える場面から始まる。アーティストとして25年間全力で駆け抜けたPerfumeの軌跡と、それぞれの人生の選択が重なり合い、「いつかの未来でより輝くために」という想いにつながっていく。3人を25年間近くで見守ってきたMIKIKOの涙。あ〜ちゃん、かしゆか、のっちの3人が涙ながらに語る「Perfume」という存在。多くのファン、そして世間に衝撃を与えたコールドスリープ発表の裏側と、映画で初めて明かされる彼女たちの“今”の思いが垣間見える映像となっている。
映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』は、5月15日より全国公開。