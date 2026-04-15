【バトルグラウンド・シーズン13「終焉のいざない」】 4月15日 開幕 Blizzard Entertainmentは、PC/モバイル向けデジタルカードゲーム「ハースストーン」において、バトルグラウンド・シーズン13「終焉のいざない」を本日4月15日より開始した。 今回のバトルグラウンド・シーズン13では、悪魔の新キーワード「食餌」、ドラゴンの新キ&