【バトルグラウンド・シーズン13「終焉のいざない」】 4月15日 開幕 Blizzard Entertainmentは、PC/モバイル向けデジタルカードゲーム「ハースストーン」において、バトルグラウンド・シーズン13「終焉のいざない」を本日4月15日より開始した。 今回のバトルグラウンド・シーズン13では、悪魔の新キーワード「食餌」、ドラゴンの新キ&
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