大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第11話の期間限定見逃し配信が、公式YouTubeチャンネルにて配信中。人気キャラ・キュアアルカナ・シャドウが初登場したこともあり、再生数は71万回を突破している。【画像】気になる！キュアアルカナの変身シーン公開された場面カットキュアアルカナ・シャドウは作品の第1話放送前から人気のキャラクターで、1月に設定画などが解禁されるとネット上では「キュアアルカナ・シ