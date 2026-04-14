「うにさんがいた世界なら、なんとかなる」“ドうつ”だった作者が愛するハムスターからもらった希望【著者インタビュー】
自分は何のために生きているのだろう、と悩むとき。すぐそばに、大好きな存在がいてくれたなら…。『君のためなら生きてもいいかな ハムスターのうにさんと私』（松村生活/KADOKAWA）は、うつ、線維筋痛症、メニエール病など様々な病を患い、休職して心が折れていた「私」が主人公。「私」がハムスターの「うにさん」と出会い、共に過ごす中で生きる力をすこしずつ取り戻していく。
--うにさんを失ってから「キミと生きた日々はこれからも私とともにある」と感じている場面に感動しました。うにさんと出会ってから、松村さんはどう変わったのでしょうか。
松村生活さん（以下、松村）：私、自己の連続性があまりないというか、ほんの1年前のSNSのつぶやきを見ても、別人かなと思うときがあるんです。過去の私をあまり覚えていないし、影響を受けやすいというか、日々変わっていく流動体みたいな人間なのかなと。
うつ病の進行は、「ドうつ」→「うつ」→「だいぶマシになったうつ」という感じでしょうか。うにさんほどのすごいハムスターがいるなら、これからもものすごい何かに出会うかもしれない、という希望が生まれた気がします。
--流動体というと、そういう状態でいるのが心地いいのでしょうか。
松村：私、小学5年生までお友達がいなくて。どうにか変わらないと社会でやっていけるかわからんぞ、って思ったタイミングがあったんです。その時に、誰かの真似をしたら友達ができるんじゃないかと思い、クラスの優等生の子の真似をしたら、ちょっと友達ができるようになって。それを繰り返してきた精神性があります。
大学ぐらいで落ち着いてきましたけど、10年ぐらい続けてきたことだから…。ADHDで、ちょっとASD（自閉スペクトラム症）も入っていて、集団だと浮いてしまうことが多々あったので。他人を見て自分を変えるのが習慣になっているから、流動的なのかなと思います。
--そんな中、うにさんに出会って希望が生まれた、と。
松村：そうですね。誰かの自死を止めるとき、「生きてたら何かいいことがあるよ」と励ますことが多いのではと思いますが、以前は「いやいや、そんな保証がどこにあるねん」と思ってたんです。でも、それもあながち間違っちゃいないのかな、と。
たしかに、うにさんみたいな宇宙最強のハムスターに出会えるような、そんな面白いことがあるのなら。うにさんがいた世界なら、なんとかなるのかな、みたいな気持ちは生まれました。
取材・文＝吉田あき