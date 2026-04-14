Cocomi、母・工藤静香の誕生日に“斜め上”な親子写真公開「家族仲良しなのが素敵」「最高すぎる笑」「コーヒー鼻から出た」
木村拓哉＆工藤静香夫妻の長女でフルート奏者・モデルのCocomi（24）が14日、自身のSNSを更新。同日に誕生日を迎えた母・工藤を、“斜め上”の写真を添えて祝福した。
【写真】「最高すぎる笑」“斜め上”な親子写真を公開したCocomi
Cocomiは「今日はギャルの誕生日です!!いつもてんちー ※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」とのコメントとともに、1枚の写真をアップ。真剣な顔つきでキャンバスに向かっている工藤の背後で、白目をむいた“変顔”を披露する幼少期のCocomiが立っているという、シュールな光景がとらえられている。
この投稿にファンからは「かわいい 家族仲良しなのが素敵ですね」「振り向いて筆を顔に………ちょっ まてよ！」「最高すぎる笑」「オモロ」「コーヒー鼻から出た」「天才すぎる」などのコメントが寄せられている。
【写真】「最高すぎる笑」“斜め上”な親子写真を公開したCocomi
Cocomiは「今日はギャルの誕生日です!!いつもてんちー ※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」とのコメントとともに、1枚の写真をアップ。真剣な顔つきでキャンバスに向かっている工藤の背後で、白目をむいた“変顔”を披露する幼少期のCocomiが立っているという、シュールな光景がとらえられている。
この投稿にファンからは「かわいい 家族仲良しなのが素敵ですね」「振り向いて筆を顔に………ちょっ まてよ！」「最高すぎる笑」「オモロ」「コーヒー鼻から出た」「天才すぎる」などのコメントが寄せられている。