工藤静香 （C）ORICON NewS inc.

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　木村拓哉＆工藤静香夫妻の長女でフルート奏者・モデルのCocomi（24）が14日、自身のSNSを更新。同日に誕生日を迎えた母・工藤を、“斜め上”の写真を添えて祝福した。

【写真】「最高すぎる笑」“斜め上”な親子写真を公開したCocomi

　Cocomiは「今日はギャルの誕生日です!!いつもてんちー ※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」とのコメントとともに、1枚の写真をアップ。真剣な顔つきでキャンバスに向かっている工藤の背後で、白目をむいた“変顔”を披露する幼少期のCocomiが立っているという、シュールな光景がとらえられている。

　この投稿にファンからは「かわいい 家族仲良しなのが素敵ですね」「振り向いて筆を顔に………ちょっ まてよ！」「最高すぎる笑」「オモロ」「コーヒー鼻から出た」「天才すぎる」などのコメントが寄せられている。