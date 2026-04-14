京都府南丹市で4月13日に見つかった「子どもとみられる小柄な遺体」は、行方不明になっている11歳の安達結希さんであることがわかりました。

14日に行われた司法解剖の結果について、京都府警が説明しています。警察によりますと、安達さんの死因は不詳で、刃物による大きな刺し傷などはなく「今すぐ事件性があるとは言えない」ということです。

遺体が発見されたのは安達さんが通う小学校から約2キロの位置だったということで、警察は安達さんが死亡した経緯を詳しく調べています。

安達結希さん(11)は、先月２３日から行方がわからなくなり、警察が捜索を続けていました。

１３日午後５時まえ、安達さんが通っていた小学校の南西およそ２キロの山林で遺体がみつかり、身元を調べた結果、この遺体が安達さんであると判明したということです。

警察はさきほどから司法解剖の結果について説明していて、遺体には刃物による大きな切り傷や刺し傷は見当たらず、「今すぐ事件性があるとは言えない」ということです。

また、死亡したのは「３月下旬」と推定されるということです。

■落ち葉などかかっておらず 埋められたような形跡なし

警察によりますと、発見された遺体は仰向けで倒れていて、落ち葉などはかかっておらず、埋められた形跡はなかったということです。死後、相当な期間がたっていて、性別や年齢、身長などはわかっていません。

■近隣住民 発見場所は「誰も行かへん」ところ

周辺に住む人は…

「（Ｑ遺体発見現場辺りはふだん人は入らない？）誰もいかへん。山の仕事をしている人や田んぼをしている人くらい」

■遺体の服装 安達さんの服と「同じものとみて矛盾はない」

遺体の服装は、濃い紺色のフリースにベージュの長ズボンで、フリースの下には、84のロゴが入った灰色のトレーナーを着用していたということです。

警察は安達さんが行方不明の当日着ていた服と「同じものとみて矛盾はない」としています。

■安達さんの友人「やさしくて素直な子」

学校などによりますと、安達さんは3月23日に父親が学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなったとされています。

（安達さんの友人・現在中１）「児童クラブで会って最初にゆきくんから話しかけてくれて友だちになった。やさしくて素直な子」

■唯一の手がかりだった「通学用かばん」

安達さんが行方不明になって3週間。警察などはこれまで、のべ1500人ほどの態勢で捜索していましたが、難航。唯一の手掛かりは行方不明から6日後に見つかった通学用かばんでした。

■12日に「靴」発見 / 遺体は靴はかず

12日にはかばんがみつかった山とは別の山で、安達さんのものとみられる靴がみつかりました。黒色にソール部分が白色で、ナイキのロゴがついていましたが、13日見つかった遺体は靴を履いておらず、靴下は履いていたということです。警察はこの靴についてのDNA鑑定も進めています。