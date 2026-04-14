【セブン-イレブン】ホットスナックに「揚げたこ焼き」が新登場 - お店で揚げたてを提供、とろ〜り食感
セブン‐イレブン・ジャパンは4月21日、ホットスナックの新商品「揚げたこ焼き」(3個入り213.84円/6個入り427.68円)を、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
「揚げたこ焼き」(3個入り213.84円/6個入り427.68円)
同商品は、店内で揚げてから提供し、生地のとろーり食感が味わえるできたて品質にこだわっている。生地にはカツオベースのコクのある出汁を使用し、魚介の旨味が広がる味わいに仕上げた。ひと口食べた瞬間、風味豊かな出汁の旨みと、トロッとした食感を味わえる。たこは大きめにカットすることで食べ応えを持たせた。たこ焼きソースとマヨネーズは別添えで提供することで、常にベストな状態で食べられるようにしている。
「揚げたこ焼き」(3個入り213.84円/6個入り427.68円)
「揚げたこ焼き」(3個入り213.84円/6個入り427.68円)
同商品は、店内で揚げてから提供し、生地のとろーり食感が味わえるできたて品質にこだわっている。生地にはカツオベースのコクのある出汁を使用し、魚介の旨味が広がる味わいに仕上げた。ひと口食べた瞬間、風味豊かな出汁の旨みと、トロッとした食感を味わえる。たこは大きめにカットすることで食べ応えを持たせた。たこ焼きソースとマヨネーズは別添えで提供することで、常にベストな状態で食べられるようにしている。
「揚げたこ焼き」(3個入り213.84円/6個入り427.68円)