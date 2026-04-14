ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は13日（日本時間14日）、本拠地でのエンゼルス戦に「2番右翼」で先発出場。初回と6回裏の打席に本塁打を放った。1試合2本塁打はキャリア47回目。MLB公式サラ・ラングス記者によると史上最速ペースになるという。

対するエンゼルスも、「2番中堅」で出場したマイク・トラウト外野手の2本塁打で応戦。8回表に一時リードを奪ったが、最終回にサヨナラ負けを喫した。

■最終回でエンゼルスが力尽きる

両チーム無得点で迎えた初回の第1打席。ジャッジは、相手先発・菊池雄星投手と対戦。3球目のチェンジアップを力強く振り抜くと、角度26度、速度116.2マイル（約187.0キロ）の打球は、飛距離456フィート（約138.9メートル）で左翼スタンドへ飛び込む2ランとなった。7－7と同点の6回裏には、一時勝ち越しとなる6号ソロもマークした。

対するエンゼルスは、トラウトが1点ビハインドの6回表に同点ソロで追撃。再び同点の8回表には、2打席連続の4号2ランで勝ち越しを奪うも、最終回にジョーダン・ロメロ投手が炎上して2ラン含む3失点。10－11でサヨナラ負けを喫した。

MLB公式サラ・ラングス記者によると、ジャッジの出場1161試合目で通算47回目のマルチ本塁打は、史上最速ペース。複数回のMVP受賞者2名がそれぞれ複数本のホームランを打ったのは、メジャー史上4例目になるという。

トラウトが1試合2発

ジャッジも通算47回目のマルチ本塁打