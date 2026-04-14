大滝詠一、ナイアガラ・レコード設立50周年記念イベントを収録したライブフィルムの上映イベント決定
大滝詠一が、6月10日のライブBlu-ray『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』と、『鈴木茂☆大滝詠一を唄う vol.9 〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』のリリースを記念して、東京・名古屋・大阪の映画館にて上映イベントを開催することを発表した。
上映日は6月1日と6月2日の2日間。さらにスペシャルフッテージとして、福生45スタジオで収録された幻のスタジオライブ・フィルム『Fussa 45 Studio Live 1976』も上映することも決定している。
Blu-ray『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』は、2025年7月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で開催された設立50周年ライブ＜Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live＞を収録している。本公演では、鈴木茂、大貫妙子、川崎鷹也、Night Tempo、渡辺満里奈、野宮真貴ら豪華ゲストが出演。サウンドプロデュースは、ナイアガラ・サウンドを長年支えてきたキーボーディスト、井上鑑が担当した。さらに、今剛、高水健司、三沢またろう、山本拓夫、鶴谷智生らが参加した特別編成のスペシャルバンドによって、「君は天然色」「幸せな結末」「恋するカレン」といった名曲が披露された。
そして『鈴木茂☆大滝詠一を唄う vol.9 〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』には、翌7月13日に東京・さくらホールで開催されたイベントを収録。大滝詠一が在籍した国宝的バンド“はっぴいえんど”の盟友鈴木茂のライブに、大滝詠一との所縁が深い伊藤銀次と杉真理がゲスト出演した。大滝作品25曲を披露した特別公演の模様が収められている。
大滝詠一ライブフィルム『Fussa 45 Studio Live 1976』は、1976年のアルバム『Niagara Triangle Vol.1』のプロモーションの一環として制作されたもので、別名“ナイアガラ・プロモーション・フィルム”と呼ばれ、マニアの間でも幻の映像とされていたもの。出演は大滝詠一のほか、伊藤銀次（G）、村松邦男（G）、駒沢裕城（Steel Guitar）、寺尾次郎（B）、上原裕（Dr）、坂本龍一（Key）というラインナップで、特にYMO結成以前の故・坂本龍一が演奏する姿を観ることができるという。
そんなライブフィルムより、大貫妙子、野宮真貴、渡辺満里奈、川崎鷹也が参加した「幸せな結末」の映像が、ソニー・ミュージックエンタテインメント公式YouTubeにて初解禁された。
なお、6月1日・2日の上映では、東京のみ登壇イベントも実施予定。登壇者および登壇時間は後日発表される。上映チケットは、イープラスにて4月14日正午より先行受付が開始される。
◾️上映イベント概要
○『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』＋『Fussa 45 Studio Live 1976』
【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／140分前後】
＜開催日・会場＞
6/1(月) 15:00 開映 新宿バルト9 (東京都)＊
6/1(月) 15:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)
6/1(月) 15:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)
6/2(火) 18:30 開映 新宿バルト9 (東京都)*
6/2(火) 18:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)
6/2(火) 18:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)
※6月1日・2日開催の新宿バルト９上映のみ登壇イベントも実施予定。登壇者および登壇時間は後日発表いたします。
＜『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』詳細＞
▼出演者
ゲスト：大貫妙子、川崎鷹也、Night Tempo、渡辺満里奈、野宮真貴
スペシャルゲスト：鈴木茂
All Songs Sound Produced by 井上鑑
MUSICIANS：井上鑑（Keyboards）、鶴谷智生（Drums）、高水健司（Bass）、今 剛（Guitar）、三沢またろう（Percussion）、山本拓夫（Woodwind）
▼セットリスト
1 Blue Valentine Day
2 スピーチ・バルーン
3 夏のペーパーバック
4 恋するカレン
5 恋のナックルボール
6 雨のウェンズデイ （feat.鈴木茂）
7 ガラス壜の中の船 （feat.鈴木茂）
8 真夏の昼の夢 （feat.野宮真貴, Night Tempo）
9 夢で逢えたら （feat.Night Tempo, 井上鑑）
10 うれしい予感 （feat.渡辺満里奈）
11 ダンスが終わる前に （feat.渡辺満里奈）
12 Fussa Strut （feat.渡辺満里奈, 川崎鷹也）
13 恋はメレンゲ （feat.渡辺満里奈, 川崎鷹也）
14 君は天然色 （feat.川崎鷹也）
15 蜃気楼の街 （feat.大貫妙子）
16 いつも通り （feat.大貫妙子）
17 幸せな結末 （feat.大貫妙子, 野宮真貴, 渡辺満里奈, 川崎鷹也, Night Tempo）
＿2025年7月12日東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
＜チケット＞
▼価格：6月1日・2日両日とも
前売券｜3,900円(税別／全席指定)
劇場販売券｜4,900円（税込／全席指定）
チケット販売URL：https://eplus.jp/niagara-50th/
＊劇場販売券：劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合のみ上映劇場にて販売予定
*各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
○『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9 〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』＋『Fussa 45 Studio Live 1976』
【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／140分前後】
＜開催日・会場＞
6/1(月) 18:30 開映 新宿バルト9 (東京都)
6/1(月) 18:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)
6/1(月) 18:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)
6/2(火) 15:00 開映 新宿バルト9 (東京都)
6/2(火) 15:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)
6/2(火) 15:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)
※6月1日・2日開催の新宿バルト９上映のみ登壇イベントも実施予定。登壇者および登壇時間は後日発表いたします。
＜『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』詳細＞
▼出演
鈴木茂、井上鑑、上原”ユカリ”裕、長岡道夫、外崎銀河、鈴木雄大、田中拡邦、笹倉慎介
ゲスト：伊藤銀次、杉真理
▼セットリスト
1君は天然色
2バチェラー・ガール
3乱れ髪
4真夏の昼の夢
5ペパーミント・ブルー
6我が心のピンボール
7それはぼくぢゃないよ
8論寒牛男(ロンサム・カウボーイ)
9FUNx4
10Pa-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語
11Velvet Motel
12外はいい天気（はっぴいえんどvers.）
13青空のように
14カナリア諸島にて
15指切り
16雨のウェンズディ
17恋するカレン
18ナイアガラ・ムーンがまた輝けば
19スピーチ・バルーン
20オリーブの午后
21A面で恋をして
2212月の雨の日
23ソバカスのある少女
24花いちもんめ
25幸せの結末
＿2025年7月13 日渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール
＜チケット＞
▼価格：6月1日・2日両日とも
前売券｜3,900円(税別／全席指定)
劇場販売券｜4,900円（税込／全席指定）
チケット販売URL：https://eplus.jp/suzukishigeru-eiichiohtaki/
＊劇場販売券：劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合のみ上映劇場にて販売予定
*各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
＜上映劇場＞
東京｜新宿バルト９｜SHINJUKU WALD11｜https://tjoy.jp/shinjuku_wald9#schedule-content
愛知｜ミッドランドスクエアシネマ｜Midland Square Cinema / Midland Square Cinema 2 |https://ticket.midlandcinema.jp/schedule/ticket/0201/index.html
大阪｜Ｔ・ジョイ梅田｜T・JOY UMEDA|https://tjoy.jp/t-joy_umeda#schedule-content
※開場時間は、映画館によって異なります。
※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください
＜大滝詠一ライブ・フィルム『Fussa 45 Studio Live 1976』詳細＞
【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／20分前後予定】
▼出演
大滝詠一、伊藤銀次（ギター）、村松邦男（ギター）、駒沢裕城（スティール・ギター）、寺尾次郎（ベース）、上原裕（ドラム）、坂本龍一（キーボード）
1.福生ストラット（PART II）
2.あの娘に御用心
3.楽しい夜更し
4.ハンド・クラッピング・ルンバ
5.恋はメレンゲ
＜チケット先行受付（抽選）＞
・イープラス先行：4月14日(火)正午〜5月6日（水・祝）18:00まで先行受付中
・一般発売（先着）
イープラス：5月20日(水)正午〜5月28日（木）18:00まで先行受付中
※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
・劇場販売券の販売
5月30日(土)0:00am以降、準備整い次第販売開始
※劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします
イープラス：（PC、モバイル共通）
お客さまサポート（お問い合わせ）：http://eplus.jp/qa/
※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。
※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。
＜注意事項＞
※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。
※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。
※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。
※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。
※18歳以下の未成年の方は、必ず保護者の同意を得た上でチケットをご購入・ご来場ください。また13歳未満（12歳以下）の方は保護者の方と同伴の上、ご入場ください。
※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。
※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。
＜映画館に来場のお客様へのご協力とお願い＞
以下に該当される方は、映画館へのご来場をお控えください。
・発熱(規定の体温は各映画館によって異なります)や頭痛、咳、全身痛、倦怠感などの症状がある場合
大滝詠一上映：https://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/
配給(kuuusooo_bell)：https://x.com/kuuusooo_bell
主催・企画｜ソニー・ミュージックレーベルズ
配給｜ソニー・ミュージックソリューションズ
KUUUSOOO_BELL
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