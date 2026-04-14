◾️上映イベント概要

○『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』＋『Fussa 45 Studio Live 1976』

【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／140分前後】

＜開催日・会場＞

6/1(月) 15:00 開映 新宿バルト9 (東京都)＊

6/1(月) 15:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)

6/1(月) 15:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)

6/2(火) 18:30 開映 新宿バルト9 (東京都)*

6/2(火) 18:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)

6/2(火) 18:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)

※6月1日・2日開催の新宿バルト９上映のみ登壇イベントも実施予定。登壇者および登壇時間は後日発表いたします。

＜『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』詳細＞

▼出演者

ゲスト：大貫妙子、川崎鷹也、Night Tempo、渡辺満里奈、野宮真貴

スペシャルゲスト：鈴木茂

All Songs Sound Produced by 井上鑑

MUSICIANS：井上鑑（Keyboards）、鶴谷智生（Drums）、高水健司（Bass）、今 剛（Guitar）、三沢またろう（Percussion）、山本拓夫（Woodwind）

▼セットリスト

1 Blue Valentine Day

2 スピーチ・バルーン

3 夏のペーパーバック

4 恋するカレン

5 恋のナックルボール

6 雨のウェンズデイ （feat.鈴木茂）

7 ガラス壜の中の船 （feat.鈴木茂）

8 真夏の昼の夢 （feat.野宮真貴, Night Tempo）

9 夢で逢えたら （feat.Night Tempo, 井上鑑）

10 うれしい予感 （feat.渡辺満里奈）

11 ダンスが終わる前に （feat.渡辺満里奈）

12 Fussa Strut （feat.渡辺満里奈, 川崎鷹也）

13 恋はメレンゲ （feat.渡辺満里奈, 川崎鷹也）

14 君は天然色 （feat.川崎鷹也）

15 蜃気楼の街 （feat.大貫妙子）

16 いつも通り （feat.大貫妙子）

17 幸せな結末 （feat.大貫妙子, 野宮真貴, 渡辺満里奈, 川崎鷹也, Night Tempo）

＿2025年7月12日東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

＜チケット＞

▼価格：6月1日・2日両日とも

前売券｜3,900円(税別／全席指定)

劇場販売券｜4,900円（税込／全席指定）

チケット販売URL：https://eplus.jp/niagara-50th/

＊劇場販売券：劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合のみ上映劇場にて販売予定

*各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。

○『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9 〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』＋『Fussa 45 Studio Live 1976』

【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／140分前後】

＜開催日・会場＞

6/1(月) 18:30 開映 新宿バルト9 (東京都)

6/1(月) 18:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)

6/1(月) 18:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)

6/2(火) 15:00 開映 新宿バルト9 (東京都)

6/2(火) 15:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)

6/2(火) 15:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)

※6月1日・2日開催の新宿バルト９上映のみ登壇イベントも実施予定。登壇者および登壇時間は後日発表いたします。

＜『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』詳細＞

▼出演

鈴木茂、井上鑑、上原”ユカリ”裕、長岡道夫、外崎銀河、鈴木雄大、田中拡邦、笹倉慎介

ゲスト：伊藤銀次、杉真理

▼セットリスト

1君は天然色

2バチェラー・ガール

3乱れ髪

4真夏の昼の夢

5ペパーミント・ブルー

6我が心のピンボール

7それはぼくぢゃないよ

8論寒牛男(ロンサム・カウボーイ)

9FUNx4

10Pa-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語

11Velvet Motel

12外はいい天気（はっぴいえんどvers.）

13青空のように

14カナリア諸島にて

15指切り

16雨のウェンズディ

17恋するカレン

18ナイアガラ・ムーンがまた輝けば

19スピーチ・バルーン

20オリーブの午后

21A面で恋をして

2212月の雨の日

23ソバカスのある少女

24花いちもんめ

25幸せの結末

＿2025年7月13 日渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール

＜チケット＞

▼価格：6月1日・2日両日とも

前売券｜3,900円(税別／全席指定)

劇場販売券｜4,900円（税込／全席指定）

チケット販売URL：https://eplus.jp/suzukishigeru-eiichiohtaki/

＊劇場販売券：劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合のみ上映劇場にて販売予定

*各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。

＜上映劇場＞

東京｜新宿バルト９｜SHINJUKU WALD11｜https://tjoy.jp/shinjuku_wald9#schedule-content

愛知｜ミッドランドスクエアシネマ｜Midland Square Cinema / Midland Square Cinema 2 |https://ticket.midlandcinema.jp/schedule/ticket/0201/index.html

大阪｜Ｔ・ジョイ梅田｜T・JOY UMEDA|https://tjoy.jp/t-joy_umeda#schedule-content

※開場時間は、映画館によって異なります。

※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください

＜大滝詠一ライブ・フィルム『Fussa 45 Studio Live 1976』詳細＞

【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／20分前後予定】

▼出演

大滝詠一、伊藤銀次（ギター）、村松邦男（ギター）、駒沢裕城（スティール・ギター）、寺尾次郎（ベース）、上原裕（ドラム）、坂本龍一（キーボード）

1.福生ストラット（PART II）

2.あの娘に御用心

3.楽しい夜更し

4.ハンド・クラッピング・ルンバ

5.恋はメレンゲ

＜チケット先行受付（抽選）＞

・イープラス先行：4月14日(火)正午〜5月6日（水・祝）18:00まで先行受付中

・一般発売（先着）

イープラス：5月20日(水)正午〜5月28日（木）18:00まで先行受付中

※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

・劇場販売券の販売

5月30日(土)0:00am以降、準備整い次第販売開始

※劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします

イープラス：（PC、モバイル共通）

お客さまサポート（お問い合わせ）：http://eplus.jp/qa/

※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。

※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

＜注意事項＞

※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。

※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。

※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※18歳以下の未成年の方は、必ず保護者の同意を得た上でチケットをご購入・ご来場ください。また13歳未満（12歳以下）の方は保護者の方と同伴の上、ご入場ください。

※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。

※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。

＜映画館に来場のお客様へのご協力とお願い＞

以下に該当される方は、映画館へのご来場をお控えください。

・発熱(規定の体温は各映画館によって異なります)や頭痛、咳、全身痛、倦怠感などの症状がある場合

大滝詠一上映：https://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/

配給(kuuusooo_bell)：https://x.com/kuuusooo_bell

主催・企画｜ソニー・ミュージックレーベルズ

配給｜ソニー・ミュージックソリューションズ

KUUUSOOO_BELL

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