新卒女子の裏の顔にドン引き…「ギャハハ！」忘れ物を届けた受付スタッフから私物をひったくり → しかも、見事採用されてしまう

面接では取り繕っていても、意外なところで本性がバレることがある。投稿を寄せた大阪府の40代女性（サービス・販売・外食）が新卒採用の現場で見た、ひどい女子就活生のエピソードを明かした。

20代のころ、とある建設会社で面接の手伝いをすることになった女性。某大学から2人の女子学生が訪れた際、受付を担当していた女性は、最初の時点で少し引っかかるところがあった。

「受付での挨拶は上目遣いで軽く頭を下げる感じで、あまり年齢が変わらない私を低く見ているのかな？ という印象でした」

「お礼も言わず、私の手からひったくるように取ったのです」

面接自体は良い雰囲気で進んだらしく、部屋から出てきた2人は「ニコニコと浮かれた様子」で、帰りは受付を完全にスルーした。

違和感があったのは、その直後だ。面接官から「忘れ物があったので追いかけて欲しい」と言われ、女性は慌てて2人を走って追いかけた。

「息を切らせながらバス停で追いつき、無事に渡せました。その時の2人の反応が、あり得ないことに、 『あ〜、私のだ！ ギャハハ！』 と、お礼も言わず、私の手からひったくるように取ったのです」

当時女性も若かったが、それでも「（自分が）老害発言したくなるような事態」と憤るのも当然だ。

さらに失望したのは、会社側の判断だった。

「そんな2人が見事採用されて、営業と総務に配属されたのです。それを知った私は倒れそうになりました」

表層的な振る舞いだけを見て本性を見抜けなかったのだろう。

「私はその会社を1年後に辞めてから、一度も顔を出していません。今がどうなったかは不明です」

いつの時代も面接は、どこまで取り繕えるか、といった側面がある。問題の女子2人は果たして会社に定着したのだろうか。

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