グラビアアイドル・三橋くんが12日、自身のインスタグラムを更新。過去にコラボした人気マンガのコスプレ姿を披露した。



【写真】むっちむちにドッキドキ 目が離せない薬剤師グラドル

三橋くんは「ヤンマガでコラボさせていただいた 『大きいムキムキ小さいむちむち』の3巻発売中ですっ もちろん私も買ったよ!!」とアピール。文字通りの“むちむち”がこぼれる姿で「むちむち競泳水着がよきです(๑˃̵ᴗ˂̵)」とつづった。ファンも素早く反応。「最強の組み合わせ」との声も上がっていた。



神奈川県出身の三橋くんは昨年、「週刊ヤングマガジン」(講談社)で連載されていた人気マンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」とコラボ。ヒロイン・椎名になりきったグラビアを披露し、デジタル写真集も発売している。また、母親も過去にグラビア活動を行っており、親子2世代のグラドルでもある。



3月20日にはSNSで6年制の薬科大学卒業を報告。28日には「111回薬剤師国家試験『合格』しました」と、宣言通りに薬剤師×グラビアタレントの二刀流を実現させたことを伝えた。さらに12日にはX(旧ツイッター)で「ふつうに歩いてただけなのに下着がはち切れました」と衝撃の告白もしている。



（よろず～ニュース編集部）