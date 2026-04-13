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「人生の地図は自分で描いていい」来日した韓国人が競争社会で得られなかった“気づき”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工学博士のパク氏が自身のYouTubeチャンネルで「韓国人が日本に9年住んだら、どう変わるのか？」と題した動画を公開した。2016年に19歳で来日して以来、日本での生活を通じて自身の価値観がどのように激変したかについて、3つの視点から語っている。



動画冒頭、パク氏は来日前の自分を「完全にひかれたレールの上を走る新幹線になることを求められた気分」だったと回顧する。ソウル大学に進学し、サムスン電子に入社して高収入を得ることが、誰もが認める「勝ち組人生」だと信じて疑わなかった。しかし日本での生活で、本業よりも草野球に熱中する人や、好きな趣味に没頭する人々を目にし、価値観が一変。「人生ってカタログスペックなのか」と自問し、「人生は誰かの期待ではなく、自分の感性で決めるものだ」と自由な生き方に目覚めた経緯を語った。



次に挙げた変化は「他人の気持ちを考えるようになった」ことだ。来日当初、バスでの通話を注意された経験から、日本の「察する文化」や公共の場での「配慮」に感銘を受けたと話す。コンビニでの挨拶やエレベーターのボタンを押す些細な気遣いを実践する中で、「優しさは言葉よりも行動よりも、相手の顔を想像する力だ」と定義するに至った。



さらに、物事を多面的に見る視点も養われたという。日本の部活動の熱心さと韓国の受験勉強至上主義を比較し、これらは各国の環境要因に適応した「最適解」であり、文化に絶対的な正解はないと分析。「偏見は旅をすれば消えていく」という言葉を引用し、異なる価値観を受け入れる重要性を説いた。



パク氏は最後に、「正解の人生なんてなくていい」と結論づける。「地図は自分で描いていい。しかも何度でも書き換えていいものだ」と視聴者に語りかけ、日本という異文化で得た自身の成長を噛み締めるように動画を締めくくった。