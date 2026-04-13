4月11日、元Hey! Say! JUMPの俳優・中島裕翔と女優・新木優子が結婚を発表した。中島は所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じ、「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とコメントを寄せた。かねて熱愛が報じられていた2人のゴールインに祝福の声が集まる一方、その経緯から複雑な思いを抱くファンも少なくない。

【写真】ドラマで共演していた頃の中島裕翔＆新木優子

「ゴールインへの布石」だったのか

中島をめぐっては、2025年8月28日にグループを“即日脱退”するという異例の展開があったと芸能ジャーナリストは語る。

「当時は2025年8月31日に開催される夏フェス『a-nation 2025』への出演も控えており、本人もインスタライブで準備の様子を伝えていた矢先の出来事だったため、突然の決断に驚きの声が広がりました。理由としては俳優業への専念と伝えられましたが、急すぎる発表に対して、当時からさまざまな憶測が飛び交っていましたね」

さらにその流れを補強するように、2025年12月20日には『女性セブン』（小学館）が中島と新木の真剣交際を報道。時系列としては、脱退、熱愛報道、そして今回の結婚と続く形となり、結果的に一連の流れが“既定路線”だったのではないかとの見方も出ている。

グループ内の状況も影響しているとみられる。2024年6月7日には有岡大貴が女優・松岡茉優と結婚、同年8月12日には八乙女光も一般女性との結婚を発表しており、短期間で既婚メンバーが増加していた。こうした中での中島の動きに対し、ファンの間ではグループとしてのバランスやイメージを考慮した結果ではないかという指摘も。

「旧ジャニーズ時代は、グループ内で結婚できるのは1人までという暗黙の了解があるといわれてきました。しかし近年はその価値観も変化し、現役のまま結婚するケースも増えています。とはいえ、中島さんの場合は脱退から結婚までの流れがあまりに整いすぎていたことから、“そのための準備だったのでは”と受け止めるファンも出てしまったのでしょう」

実際、X上では今回の発表に対し、

《最近のジャニーズ色々もやもやするな》

《脱退してから結婚なだけマシでしょ全然》

といった声が見られ、祝福と同時に冷静な反応も目立っている。

「現在の中島さんは俳優として活動していますが、長年アイドルとして応援してきたファンにとっては、そのイメージがすぐに切り替わるわけではありません。ライブ直前での脱退という経緯や、その後のスピード感ある展開に対して、戸惑いが残るのも無理はありません」

結婚自体への驚きよりも、”やはりそうだったか”と受け止める声が多い今回の発表。ファンとの距離感が変化する中で、中島がどのような形で自身の思いを語るのか、その発信のタイミングにも注目が集まっている。