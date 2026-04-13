自分がイライラしていると「イライラエネルギー」がお金を遠ざける！お金を自分の元に呼び込む近道とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

お金を自分の元に呼び込む近道とは

イライラエネルギーがお金を遠ざける

「お金が入ってきたらごきげんになろう」ではなく、自分が先にごきげんになってお金を呼ぼう

これまでお話ししてきた通り、同じエネルギー（波動・周波数）のものは引き合います。

自分がイライラしていると、そのイライラエネルギーがまたイライラするような出来事を呼び寄せます。

自分がごきげんだと、そのごきげんエネルギーがまたごきげんな出来事を呼び寄せてくれます。

「お金がない」と感じていたら、また「お金がない」と感じる状態を引き寄せます。

ということは、家賃や税金を払うときには「あーあ」とため息をつくんじゃなくて「今月も払えたね！ よかったねえ！」と達成感や安心感を味わってみたり、買おうと思っていたものに20円引きの値引きシールが貼られていたら、「ラッキー！ 私はやっぱりお金の神様に愛されてるんだな！」と喜んでみる。

「買える」ことに喜びを感じ、「支払える」ことを楽しみ、「ある」ことに幸せを感じる。

そんな時間を増やすことで、ごきげんエネルギーはどんどん増していき、またさらにお金を引き寄せるわけですね！

ちなみに、この「エネルギー」には種類がないんです。

もちろん、「ごきげん」「イライラ」「ワクワク」「しょんぼり」といったように、そのときの感情によってエネルギーの性質は変わってきますが、たとえばですよ。

お店で店員さんに優しくされたときに感じるごきげんエネルギーと、100万円の臨時収入が入ってきたときのごきげんエネルギーは、同じなんです。

私のブログの読者の方の中に、「恋愛の願いを叶えたいから、恋愛に関係あることで幸せを感じなきゃ」と頑張る方がときどきいるのですが、エネルギーにも願いにも幸せにも、種類はありません。

「あの願いは叶ったけど、この願いは叶わない」

「この幸せは手に入れたけど、あの幸せは手に入れられない」

ということは、絶対にないんです。

臨時収入を喜んでいたら好きな人から連絡があったり、旅行をして思いっきり楽しんでいたらトントン拍子で夢が叶ったり……ということはよくある話です。

「お金」という、ごきげんを連れてきてくれるエネルギーがほしければ、今、自分がごきげんになる。じつはこれが、お金を自分の元に呼び込む近道なんですよ！

「お金が入ってきたらごきげんになろう」じゃなくて、ごきげんで過ごすから、自分を幸せにしてくれるお金というごきげんエネルギーが入ってくる。

この順番を忘れないでいてくださいね！

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある